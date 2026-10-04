Dónde ver EN VIVO Bosnia y Herzegovina vs. Polonia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bosnia y Herzegovina y Polonia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El lunes 5 de octubre, Bosnia y Herzegovina y Polonia se vuelven a cruzar apenas diez días después de haber empatado sin goles, ahora con la Liga de Naciones de por medio y la tabla apretada en la mitad de la zona.

Ninguno de los dos llega sobrado de puntos y una victoria puede acomodar bastante el panorama en la cuarta fecha del grupo. Para Polonia en particular, repetir el nivel goleador que mostró en su último partido sería clave para escalar posiciones.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bosnia y Herzegovina llega después de rescatar un empate 1-1 como local ante Suecia, resultado que corta una racha positiva tras el 4-2 que le había sacado de visitante a Rumania. Antes de eso había igualado sin goles justamente frente a este rival. Con 5 puntos en 3 partidos, el equipo se mantiene en zona media de un grupo de 54 equipos y necesita sumar de visitante para no perder terreno.

Polonia, en cambio, viene de un golpe de autoridad: un contundente 6-0 de local sobre Rumania que le devolvió algo de aire después de la derrota 1-3 ante Suecia. Antes de esas dos funciones había compartido puntos con Bosnia en un 0-0 sin sobresaltos. Con 4 unidades y el casillero 22, el equipo polaco necesita un resultado positivo afuera para despegarse de la parte baja de la tabla.

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El historial entre Bosnia y Herzegovina y Polonia

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Polonia: de seis enfrentamientos se quedó con cuatro triunfos, hubo dos empates y Bosnia y Herzegovina todavía no logró ganarle ni una vez. La diferencia de gol también lo refleja, con 9 tantos a favor de Polonia contra apenas 3 de Bosnia. El cruce más reciente, hace poco más de una semana, terminó igualado sin goles, algo que no se veía desde 2010.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 0-0 UEFA Nations League 14/10/2020 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 3-0 UEFA Nations League 07/09/2020 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia 1-2 UEFA Nations League 16/12/2011 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 1-0 Friendlies 10/12/2010 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 2-2 Friendlies 15/12/2007 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia 0-1 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Chipre vs. Letonia Lunes 5 de octubre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Armenia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Suecia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Hungría Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Georgia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Turquía Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Bélgica Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Suiza vs. Macedonia del Norte Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Eslovenia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis