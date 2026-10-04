Dónde ver EN VIVO Bosnia y Herzegovina vs. Polonia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El lunes 5 de octubre, Bosnia y Herzegovina y Polonia se vuelven a cruzar apenas diez días después de haber empatado sin goles, ahora con la Liga de Naciones de por medio y la tabla apretada en la mitad de la zona.
Ninguno de los dos llega sobrado de puntos y una victoria puede acomodar bastante el panorama en la cuarta fecha del grupo. Para Polonia en particular, repetir el nivel goleador que mostró en su último partido sería clave para escalar posiciones.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Bosnia y Herzegovina llega después de rescatar un empate 1-1 como local ante Suecia, resultado que corta una racha positiva tras el 4-2 que le había sacado de visitante a Rumania. Antes de eso había igualado sin goles justamente frente a este rival. Con 5 puntos en 3 partidos, el equipo se mantiene en zona media de un grupo de 54 equipos y necesita sumar de visitante para no perder terreno.
Polonia, en cambio, viene de un golpe de autoridad: un contundente 6-0 de local sobre Rumania que le devolvió algo de aire después de la derrota 1-3 ante Suecia. Antes de esas dos funciones había compartido puntos con Bosnia en un 0-0 sin sobresaltos. Con 4 unidades y el casillero 22, el equipo polaco necesita un resultado positivo afuera para despegarse de la parte baja de la tabla.
El historial entre Bosnia y Herzegovina y Polonia
El historial entre ambos es ampliamente favorable a Polonia: de seis enfrentamientos se quedó con cuatro triunfos, hubo dos empates y Bosnia y Herzegovina todavía no logró ganarle ni una vez. La diferencia de gol también lo refleja, con 9 tantos a favor de Polonia contra apenas 3 de Bosnia. El cruce más reciente, hace poco más de una semana, terminó igualado sin goles, algo que no se veía desde 2010.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|0-0
|UEFA Nations League
|14/10/2020
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|3-0
|UEFA Nations League
|07/09/2020
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|1-2
|UEFA Nations League
|16/12/2011
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|1-0
|Friendlies
|10/12/2010
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|2-2
|Friendlies
|15/12/2007
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|0-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Chipre vs. Letonia
|Lunes 5 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Armenia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Rumania vs. Suecia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Hungría
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Georgia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Turquía
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Bélgica
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suiza vs. Macedonia del Norte
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Eslovenia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Bosnia y Herzegovina y Polonia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Bosnia y Herzegovina suma 5 puntos en el torneo.
- Polonia suma 4 puntos en el torneo.