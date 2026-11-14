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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Rumania vs. Polonia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Rumania y Polonia se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Romania vs. Poland, Liga de Naciones
Romania vs. Poland, Liga de Naciones

Rumania recibe a Polonia este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hace apenas un mes y medio estos dos equipos se cruzaron y terminó 6-0. Rumania llega con la necesidad urgente de mostrar que aquello fue una excepción y no una tendencia.

Ninguno de los dos pelea ya por los puestos de arriba, pero hay orgullo de por medio después de la goleada de octubre y la diferencia de puntos en la tabla sigue marcando quién maneja la serie.

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La actualidad de ambos equipos

Rumania no gana hace rato y el presente es preocupante: cayó con Suecia, con Bosnia y recibió aquel 6-0 de Polonia que todavía duele. Está 51° entre 54 selecciones y sin puntos en cuatro partidos, así que el objetivo pasa más por reaccionar que por pelear algo concreto en esta Liga de Naciones.

Polonia tampoco atraviesa su mejor momento, con una caída ante Bosnia en su último compromiso, pero el envión de la goleada reciente le da un respaldo anímico distinto. Con 4 puntos y el puesto 34, el equipo tiene margen para mejorar y sabe que de local o de visitante, ante este rival, encontró su mejor versión en el último cruce.

El historial entre Rumania y Polonia

El historial entre ambos está parejo: de siete enfrentamientos, hay tres triunfos para cada lado y un empate. Sin embargo, la diferencia de gol favorece claramente a Polonia, que marcó 14 goles contra los 6 de Rumania, en buena medida gracias al reciente 6-0.

En los duelos más recientes Polonia se impuso con comodidad, incluyendo aquel 3-1 de 2017, mientras que las victorias rumanas quedaron más atrás en el tiempo, en 2009, 2002 y 1995.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Polonia vs. Rumania6-0UEFA Nations League
10/06/2017Polonia vs. Rumania3-1UEFA World Cup Qualifiers
11/11/2016Rumania vs. Polonia0-3UEFA World Cup Qualifiers
14/11/2009Polonia vs. Rumania0-1Friendlies
17/04/2002Polonia vs. Rumania1-2Friendlies
06/09/1995Polonia vs. Rumania0-0UEFA European Championship Qualifiers
29/03/1995Rumania vs. Polonia2-1UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Rumania y Polonia se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Rumania suma 0 puntos en el torneo.
  • Polonia suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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