Dónde ver EN VIVO Rumania vs. Polonia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Rumania recibe a Polonia este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hace apenas un mes y medio estos dos equipos se cruzaron y terminó 6-0. Rumania llega con la necesidad urgente de mostrar que aquello fue una excepción y no una tendencia.
Ninguno de los dos pelea ya por los puestos de arriba, pero hay orgullo de por medio después de la goleada de octubre y la diferencia de puntos en la tabla sigue marcando quién maneja la serie.
La actualidad de ambos equipos
Rumania no gana hace rato y el presente es preocupante: cayó con Suecia, con Bosnia y recibió aquel 6-0 de Polonia que todavía duele. Está 51° entre 54 selecciones y sin puntos en cuatro partidos, así que el objetivo pasa más por reaccionar que por pelear algo concreto en esta Liga de Naciones.
Polonia tampoco atraviesa su mejor momento, con una caída ante Bosnia en su último compromiso, pero el envión de la goleada reciente le da un respaldo anímico distinto. Con 4 puntos y el puesto 34, el equipo tiene margen para mejorar y sabe que de local o de visitante, ante este rival, encontró su mejor versión en el último cruce.
El historial entre Rumania y Polonia
El historial entre ambos está parejo: de siete enfrentamientos, hay tres triunfos para cada lado y un empate. Sin embargo, la diferencia de gol favorece claramente a Polonia, que marcó 14 goles contra los 6 de Rumania, en buena medida gracias al reciente 6-0.
En los duelos más recientes Polonia se impuso con comodidad, incluyendo aquel 3-1 de 2017, mientras que las victorias rumanas quedaron más atrás en el tiempo, en 2009, 2002 y 1995.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Polonia vs. Rumania
|6-0
|UEFA Nations League
|10/06/2017
|Polonia vs. Rumania
|3-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/11/2016
|Rumania vs. Polonia
|0-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|14/11/2009
|Polonia vs. Rumania
|0-1
|Friendlies
|17/04/2002
|Polonia vs. Rumania
|1-2
|Friendlies
|06/09/1995
|Polonia vs. Rumania
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|29/03/1995
|Rumania vs. Polonia
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Rumania y Polonia se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Rumania suma 0 puntos en el torneo.
- Polonia suma 4 puntos en el torneo.