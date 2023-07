Sin duda alguna, un sitio donde el talento y la competitividad convergen es la NBA. Allí, los jugadores a menudo encuentran motivación en situaciones inesperadas. Ese es el caso del nuevo refuerzo y compañero de Luka Doncic y Kyrie Irving en Dallas Mavericks, esa fuente de motivación proviene de una persona en particular: Devin Booker, estrella de Phoenix Suns. En una entrevista en el podcast “The Old Man & The Three” con JJ Redick.

El arte del “trash talk”, o hablar basura, es una parte integral de la cultura de la liga. Los jugadores, a menudo, buscan sacar ventaja mental de sus oponentes al utilizar este recurso. Sin embargo, no es común encontrar una rivalidad específica entre dos jugadores que se desarrolle en torno al “trash talk”, y mucho menos cuando se trata de una estrella consolidada como Devin Booker.

Pero, ¿a quién le habla D-Book? Se trata del nuevo refuerzo de los Mavs, Grant Williams, anteriormente en Boston Celtics. Durante su entrevista, recordó un juego en la temporada regular cuando se enfrentaron en Phoenix. Después de encestar un tiro de tres puntos, Booker le dijo algo que encendió la chispa competitiva dentro de la nueva figura de Dallas.

“Devin Booker habla mucho“

A partir de ese momento, Williams se convirtió en un jugador desafiante y persistente, no solo mostrando su talento en la cancha, sino también respaldándolo con sus palabras. La energía desatada por este intercambio verbal se tradujo en un gran rendimiento, de 14 o 14 puntos según recuerda Grant.

“La única persona que siempre me habla mal, por alguna razón, es Devin Booker. Book siempre habla basura, y recuerdo que si miras hacia atrás en ese juego de Phoenix durante la temporada regular, fue en Phoenix, si miras los clips, desde el principio estoy hablando”, asegura Williams.

“… Porque él dijo algo después de que saqué un 3, y desde entonces encendió algo en mí. Estaba haciendo cosas como ‘Too Small’, ‘Rock the Baby’, creo que anoté 14 o 17 en ese juego, tal vez más, pero recuerdo haberle dicho basura a Book durante todo el juego. Por alguna razón, siempre le gusta hablar y chirriar”, finalizó.