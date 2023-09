LeBron James se prepara con todo para su temporada 21, sí, 21 campañas al mejor nivel en la NBA, y parece que todavía da para más. Con gasolina suficiente en el tanque, está listo para ser la bujía, una vez más, de Los Angeles Lakers de cara buscar un nuevo título.

Tras pensar por un instante en retirarse de la NBA, LeBron decidió volver para seguir compitiendo por adjudicarse su quinto anillo, mientras que para Lakers figura como la gran herramienta para ganar otro campeonato y quedar en solitario como el quinteto más ganador de todos los tiempos.

En ese sentido, ‘Bron sabe que debe estar físicamente impecable, por ello, entrena con todo en el gimnasio, donde en uno de sus entrenamientos surgieron una serie de fotografías que sencillamente, ponen a temblar a toda la liga.

Físico imponente, músculos a tope y mentalidad ganadora. Eso reflejas las fotos compartidas por Lakers, generando terror en los rivales del equipo, pues el camiseta 23 luce en plena forma para salir con todo a los tabloncillos norteamericanos.

¿Cuándo debuta Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2023-24?

La NBA dio a conocer el calendario oficial de la temporada NBA 2023-24 y Los Angeles Lakers debuta contra Denver Nuggets el martes 24 de octubre a las 19:30 ET. LeBron James, Anthony Davis y compañía, tienen fecha de estreno.

Los refuerzos de Los Angeles Lakers para la NBA 2023-24

Gabe Vincent, Taurean Prince y Cam Reddish, son los principales refuerzos de Los Angeles Lakers para la NBA 2023-24. Además, el equipo californiano logró traer de regreso a Austin Reaves, Rui Hachimura y D’Angelo Russell, para tener un roster de 13 jugadores confirmados con un contrato fijo.

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búsqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2016) y Los Angeles Lakers (2019-20).

¿Cuántos títulos tiene Los Angeles Lakers en la NBA?

Los Angeles Lakers es uno de los dos equipos más ganadores en la historia de la NBA, el otro es Boston Celtics, con 17 títulos hasta el 2023: 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 y 2020.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).