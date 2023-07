Le dijo que no a Michael Jordan y pagó las consecuencias: MJ rompió amistad con estrella NBA y no le habló más

En una reveladora entrevista con 60 Minutes, Charles Barkley, emblemática estrella de la NBA, compartió una impactante historia sobre su relación con Michael Jordan, revelando que la amistad entre ambos se rompió después de que él se atrevió a contradecir al seis veces campeón con Chicago Bulls en “cierto asunto”.

La disputa surgió porque él expresó una opinión diferente a la de Jordan en cierto tema. Barkley mencionó que cree que Michael carece de personas cercanas que se atrevan a decirle “no” y cuestionar sus decisiones. Este comentario ofendió a Jordan, y desde entonces, su amistad se vio afectada drásticamente.

El hecho de que Barkley haya expresado su punto de vista de manera honesta, incluso si iba en contra de las opiniones de su amigo y compañero en la NBA, refleja su integridad y valor para llevar la contraria a quién es considerado (por muchos) como el mejor jugador de todos los tiempos, por encima de LeBron James y cualquier que se atreva a formar parte de dicha conversación.

Le dijo que no a Michael Jordan

“Michael no estuvo de acuerdo con algo que dije, y rompió la amistad. Y lo que dije es que creo que él no tiene suficientes personas a su alrededor que le digan ‘no’. Y eso lo ofendió mucho, y desde entonces no hemos hablado”, aseguró Barkley en la entrevista en 60 Minutes.

“Pero, Jon, realmente voy a hacer mi trabajo. Porque, no tengo ninguna credibilidad si critico a otras personas en la misma situación y no critico a mi mejor amigo”, prosiguió. De esta manera, la entrevista brinda una visión más profunda de la relación entre Charles Barkley y Michael Jordan, dos leyendas que han dejado una huella imborrable en la NBA.

Si bien Barkley lamenta la ruptura de su amistad con Jordan, también entiende que su deber como comentarista deportivo es ser objetivo y honesto en sus opiniones.