La NBA se prepara para una nueva temporada cargada de acción, donde LeBron James y Los Angeles Lakers figuran como protagonistas. Ante ello, conoce lo que aconteció sobre los tabloncillos norteamericanos durante este 11 de septiembre.

LeBron James: Decisión viral

Se conoció que LeBron James va con todo. Está dispuesto a vestir la camiseta de la selección de Estados Unidos en los Juegos olímpicos París 2024, con el objetivo de hacer campeón al Dream Team norteamericano.

Los Angeles Lakers: Nuevos refuerzos

Los Angeles Lakers ha sumado nuevos jugadores para potenciar su plantilla. Por medio de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), ele quipo anunció contratos Exhibit 10 para Vincent Valerio-Bodon, Damion Baugh, Bryce Hamilton y Scotty Pippen Jr.

Cambio de reglas

Un cambio de reglas en la NBA está por llegar. Según The Athletic, se espera que la Junta de Gobernadores o dueños de la NBA realice una votación durante esta semana para aprobar una nueva política que prohibirá que dos jugadores estrellas (ejemplo: LeBron y Davis) descansen durante el mismo partido.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).