Los retos virales desafían nuestra mente, la ejercitan y la obligan a pensar. Por eso desde Bolavip queremos invitarte a resolver este acertijo solo para expertos. El mismo consiste en encontrar la palabra CEREBRO en esta muy amplia sopa de letras. Como bien debes saber, puede estar tanto en horizontal, vertical o diagonal, al derecho o al revés. Solamente tienes 5 segundos para encontrarla ¡A Jugar!

+Encuentra la palabra CEREBRO en 5 segundos

Prepárate para empezar con este acertijo. Recuerda que solamente tienes 5 segundos para encontrar la palabra CEREBRO. Pon a prueba tu rapidez mental investigando si está en forma horizontal, vertical, diagonal, al derecho o al revés.

+Aquí está la palabra CEREBRO

La hayas encontrado o no, la palabra CEREBRO estaba ahí. En caso de haberlo logrado, solo queda felicitarte y más si lo hiciste en menos de 5 segundos, eso probaría tu rapidez mental. Y si no lo conseguiste, no te sientas mal, aquí abajo te dejamos la respuesta con la esperanza de que en el próximo desafío te vaya mejor.

+¿Qué es un reto viral?

En Bolavip buscamos entretenerte con estos retos virales, que consisten en poner a prueba tu mente y ejercitar tu capacidad. En este caso te invitamos a buscar la palabra CEREBRO dentro de una enorme sopa de letras en 5 segundos.