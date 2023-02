María Soldado, mejor conocida como MerySoldier, es una influencer nacida en Madrid que ha tomado una gran popularidad en las redes sociales al crear contenido en YouTube y Twitch. Sin embargo, en las últimas horas su nombre fue tendencia mundial luego de que comparta en Twitter unos mensajes en la que la amenazan con publicar fotos suyas en topless.

"Una persona me lleva unos días enviando mensajes privados con este mensaje. Breve recordatorio de que si, hay fotos mías de cuando tenia 18 años explícitas en internet. Nunca cobré por ellas ni nunca he sacado nada económico por este tema, hago nudismo y topless en la playa desde que tengo uso de razón por lo que me veáis las tetas me preocupa un total de 0 Eso si, lo que me comí un huevo de acoso y extorsiones por ellas durante 12 años", explicó la influencer en Twitter. Y añadió: "Sois libres de pajearos lo que queráis, son de acceso libre y no puedo quitarlas de internet por mucho que denuncie los que lleváis conmigo muchos años ya os sabéis de sobra esta cantinela. Eso si, en silencio y a mi dejadme tranquila. Gracias".

El mensaje de extorsión pide dinero a cambio de no publicar las fotos prohibidas de Mery Soldier en las redes sociales. Sin embargo, la influencer dejó en claro con su descargo que no le da importancia a este tipo de mensaje.

+¿Quién es Mery Soldier?

María Soldado es una jugadora y creadora de contenido que lleva años vinculada al sector de los esports desde el 2019 a través de las plataformas Twitch y YouTube.