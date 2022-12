Llegó el año 2023 y con la fiesta de Año Nuevo sonó una canción muy conocida de Bad Bunny que fue lanzada hace un par de años. La canción volvió a sonar debido a una parte que dice "Y empezar el 2023 bien cabrón contigo y un blunt".

Aquellas personas que quieran comenzar el 2023 con la canción, deberán colocar el tema a las 23.58 horas con 44 segundos. Haciendo esto, a las 00.00 horas Bad Bunny cantaría "y empezar el 2023 bien cabrón".

El tema fue lanzado en 2021, se llama "Yonaguni" y en YouTube supera los 800 millones de reproducciones, uno de los temas más populares del artista puertorriqueño. La melodía resulta muy pegadiza y los fanáticos del cantante volvieron a escucharla para recordar la parte que menciona el nuevo año.

Existen muchas preguntas con respecto a este tema. Para empezar, en el momento los oyentes tuvieron la duda del significado del nombre. La duda fue resuelta por el propio Bad Bunny, quien explicó que se trata de una isla muy pequeña de Japón y tiene apenas 800 habitantes.

El otro gran interrogante es por qué en la letra eligió el año 2023 en lugar de 2022, si fue lanzada en 2021. Ante esta pregunta, algunos descubrieron que el 2023 es el año del conejo en China, como apodan al cantante.

Teniendo en cuenta la duración de la canción (2.16 minutos), para comenzar el 2023 con esta canción habría que colocarla a las 23.58 con 44 segundos. Haciendo esto, a las 00 Bad Bunny cantaría "y empezar el 2023 bien cabrón".

El nombre de la canción popular de Bad Bunny que todo el mundo está escuchando es Yonaguni y fue lanzada en 2021.

¿Cuál es la letra de Yonaguni, la canción que dice "Empezar el 2023 bien cabrón" de Bad Bunny?

Yeah-yeah-yeah-yeah

Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

Yeah-yeah-yeah-eh-yeah

Una noche más y copas de más

Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas

Aunque sé que no debo, ey

Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo

Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey

Dime dónde tú está', que yo por ti cojo un vuelo

Y a Yonaguni le llego

Aunque sé que no debo, ey

Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo

Me viene tu nombre, tu cara

Tu risa y tu pelo, ey

Dime dónde tú está', que yo por ti cojo un vuelo

Y a Yonaguni le llego, ey

No me busque' en Instagram

Mami, búscame en casa

Pa' que vea' lo que pasa, ey

Si tú me pruebas te casa', ey

Ese cabrón ni te abraza

Y yo loco por tocarte

Pero ni me atrevo a textearte

Tú con cualquier outfit la parte'

Mami, tú eres aparte

Shorty tiene un culo bien grande, eh

De-demasiao' grande

Y yo lo tengo estudiao', ya mismo me gradúo

Y en la cara me lo tatúo

Vi que viste mi story y subiste una pa' mí

Yo que me iba a dormir, ey

En la disco habían mil

Y yo bailando contigo en mi mente

Aunque sé que no debo

Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo

Me viene tu nombre, tu cara

Tu risa y tu pelo, ey

Dime dónde tú está', que yo por ti cojo un vuelo

Y a Yonaguni le llego

Si me das tu dirección, yo te mando mil carta'

Si me das tu cuenta de banco, un millón de peso'

To'a la noche arrodillao' a Dios le rezo

Pa' que ante' 'e que se acabe el año tú me des un beso

Y empezar el 2023 bien cabrón

Contigo y un blunt

Tú te ve' asesina con ese mahón

Me matas sin un pistolón

Y yo te compro un Banshee

Gucci, Givenchy

Un poodle, un frenchie

El pasto, los munchie'

Te canto un mariachi

Me convierto en Itachi, eh

Yeah-yeah-yeah-yeah

Bad Bunny, baby, bebé

Bad Bunny, baby, bebé

¿Cómo y dónde escuchar la canción Yonaguni de Bad Bunny?