Cristian Castro, uno de los cantantes más importantes en habla hispana que actualmente trabaja como jurado de Canta Conmigo Ahora en Argentina, dio recientemente una gira en México. Luego de salir del show en Cuernavaca, Morelos, le brindó una entrevista al programa Ventaneando y contó por qué no vive más en el país.

“Me salí en el 94 porque sí me asaltaron como unas tres veces, me bajaron del coche y luego se metieron a mi casa ocho chavos, ¿por qué más me voy a ir?, ¿cómo los voy a dejar?", explicó el cantante. Y añadió: "Este país es lo más lindo del mundo, ustedes no se dan cuenta, pero sí lo es y yo me doy cuenta desde fuera”.

En esta sintonía, contó qué fue lo que le robaron viviendo en México: "Mi coche, en otra ocasión me quitaron mi reloj, te digo que hasta se metieron a mi casa". En la misma nota no descartó volver a vivir al país junto a su madre dentro de unos años.

+Cristian Castro contó por qué se fue del país

Cristian Castro estará ausente en "Canta Conmigo Ahora"

Cristian Castro, uno de los jurados estrellas de Canta Conmigo Ahora, programa de canto que se transmite por El Trece, no estará presente el próximo lunes y martes. Esto se debe a que tuvo que viajar para seguir con su gira en México.