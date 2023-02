La banda Lovejoy anunció la fecha de lanzamiento de su nueva canción, llamada Call Me What You Like. ¿Cuándo y a qué hora saldrá CMWYL y cómo escucharla?

Lovejoy anunció mediante su cuenta de Instagram y su cuenta de Twitter el estreno de la nueva canción, muy esperada por sus fans. El nombre es Call Me What You Like y ya tiene fecha de lanzamiento.

El tema podrá escucharse tanto en YouTube como Spotify el viernes 10 de febrero 2023, aunque el horario de lanzamiento será una sorpresa, por lo que podría salir en cualquier momento del día.

La banda inglesa surgió en 2023 en Brighton y ganó muchos fanáticos a lo largo del mundo. Ya cuenta con más de 700 mil seguidores en su cuenta de Instagram y 1.2 millones en Twitter.

En cuanto a sus canciones, la más popular es One Day, un tema que tiene 105 millones de reproducciones en Spotify. Además, este tema supera los 15 millones en su canal de YouTube.

¿A qué hora sale la nueva canción de Lovejoy y cómo se llama?

La nueva canción de Lovejoy tendrá su lanzamiento el viernes 10 de febrero bajo el nombre Call Me What You Like, aunque el horario no fue confirmado.

¿Qué significa CMWYL en la nueva canción de Lovejoy?

Las siglas CMWYL representan el nombre de la canción: Call Me What You Like, que traducido al español significa "Llámame como quieras".