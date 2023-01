Al igual que en los años anteriores, el reconocido streamer español Ibai Llanos lanzó una nueva edición del Ibainéfico. En este evento se unen distintos creadores de contenido junto a importantes marcas con el fin de poder recaudar dinero y donarlo de forma beneficencia.

El evento comenzó el 5 de enero a las 21:30 horas de España con la presentación del Draft oficial del evento. Al día siguiente se podrán ver carreras de GTA V, VALORANT y League of Legends. El último día es el 7, donde estarán jugando al Among Us, Mario Kart, Fall GUys y Parchís/UNO.

Los 4 capitanes en esta oportunidad son Ibai Llanos, TheGrefg, Auronplay y JuanGuarnizo. Cada uno de ellos drafteará al resto de participantes, entre los que se destacan la presencia de Spreen, Luzu, Siro López, Nimu, Suzyroxx, Amph, Sergio Ferra, Karchez, Ander, Polispol, Rioboo, Zeling, Selis13, Sekiam, Reven y Future, entre otros.

+Dónde ver el Ibainéfico 2023 EN VIVO

El evento se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO en el canal de Twitch de Ibai Llanos haciendo CLICK AQUÍ.

+Los equipos completos del Ibainéfico 2023

+Horario por país