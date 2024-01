Pedri e Ibai dan insólita respuesta cuando vieron que no conocían a Paolo Guerrero (VIDEO)

El universo es tan amplio, más aún cuando se trata de contenido masivo. Existen ciertos streamers que marcan la diferencia con sus emisiones, en ese grupo selectivo está Ibai, quien hace poco estuvo charlando con la estrella del FC Barcelona, Pedri. Ahí jugaban un simulador donde aparecían futbolistas del mundo entero, hasta algunos sudamericanos.

Dentro de esa ruleta estaba Paolo Guerrero, el ídolo del fútbol peruano, capitán de la Blanquirroja, y máximo goleador. Lastimosamente, tanto Pedri como Ibai no lograron encontrar el nombre del futbolista formado en Alianza Lima. Demoraron bastante, para poder continuar con el siguiente crack que aparece dentro del listado. Pero El Depredador se volvió tendencia, todo en el margen del respeto.

Porque Pedri fue claro, mientras pasaba de jugador a jugador, estuvo analizando un momento a Paolo Guerrero en pantalla principal: “Este no lo sé. Páralo, páralo (el video). Es que yo de Sudamérica no sé. Voy a decir un nombre por tirar uno, la selección sé cuál es, pero al jugador no lo conozco. ¿Gabriel?”.

Llegando a ver su nombre en pantalla, cogiéndose la cabeza y haciendo una mención sobre nuestro país. Lleno de sonrisas y alegría, se vivió un momento bastante jocoso dentro de la plataforma conocida como Twitch. Donde el nombre del principal referente del equipo de todos, es casi palabra santa: “¡Paolo Guerrero, tío! Ya sé, los de Perú me van a matar”.

Ibai lo termina secundando como conductor del programa, para dar a entender que él tampoco desconocía del personaje que aparecía dentro del simulador: “Yo también fallé, pero los peruanos te quieren igual. Lo sentimos, chicos. Paolo es muy bueno”. El streamer español automáticamente se convirtió en comentario popular, porque es extraño que se toquen temas peruanos en ese tipo de ambientes tan exclusivos.

¿Cuál será el futuro de Paolo Guerrero?

El delantero peruano, después de ser tema principal entre Ibai y Pedri, se encuentra analizando las ofertas que lleguen a sus empresarios. A sus 40 años, Paolo Guerrero podría volver a Alianza Lima para cumplir un sueño absoluto de niño. También podría seguir en el extranjero, son semanas claves para saber del crack nacional.

¿Cuál es el valor actual de Paolo Guerrero?

Hoy por hoy, está en el punto más bajo de su carrera en el aspecto valor de mercado. Paolo Guerrero, según Transfermarkt está tazado en 175 mil euros a sus 40 años de edad. Recordemos que el punto más alto de su carrera fue en 2009 con camiseta del Hamburgo, cuando llegó a costar 8 millones de euros para el universo internacional de pases.