Ex de Dani Alves sale en su defensa: "No es un violador"

El caso de abuso de Dani Alves sigue dando de qué hablar y, tras la decisión de la Justicia de dejarlo en prisión preventiva mientras se completan las investigaciones, ha salido a declarar su expareja, Dinorah Santana. La brasileña ha cuestionado a las autoridades y asegura que el futbolista es inocente.

Fue hace solo un par de días que la Audiencia de Barcelona decidió dejar a Dani Alves en prisión provisional hasta que se celebre su juicio. Sobre el futbolista pesan fuertes cargos por la supuesta violación de una chica en una discoteca de Barcelona, caso que ha dado la vuelta al mundo.

Hasta la fecha, existen distintas evidencias que comprometen fuertemente al jugador en esta causa. Sin embargo, aún se espera la resolución de la Justicia. En medio de este proceso, ha salido la exmujer del lateral en su defensa vía telefónica con 'El programa de Ana Rosa'.

Dinorah Santana sale en su defensa

"Hombre, es que hay violadores condenados que están en la calle. Dani no es un violador. ¿Cómo está en prisión? Eso es lo que no me entra en la cabeza. Toda la vida ha tenido su imagen impecable, porque es una persona impecable. ¿Y cómo es esto? ¿Qué justicia estamos teniendo? No hay nada que lo incrimine. Entonces, ¿qué hace en la cárcel? ¿Cómo se destroza la vida de una persona de esta manera, de sus hijos, de su familia?" dijo Dinorah Santana, madre de sus 2 hijos.

La expareja del futbolista insistió en la inocencia del acusado y espera que la Justicia lo ponga en libertad próximamente. "Estoy convencida de su inocencia, al 100%. No creo que haya habido ningún fallo. Dani vino a España a declarar porque no ha hecho nada".