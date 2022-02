Imágenes sensibles: se filtró un video de un ex Chelsea pateando a su gato y tuvo que salir a pedir disculpas

Una serie de videos en Snapchat publicados el domingo desataron un escándalo alrededor de la familia de un defensor de la Premier League. Kurt Zouma, que se desempeña en la última línea de West Ham, tuvo repudiables acciones filmadas por su hermano.

El francés, con pasado en Chelsea, Everton, Stoke City y Saint-Étienne, tuvo que salir a pedir disculpas cuando se viralizó el momento en el que persigue y golpea a su gato para castigarlo. Al zaguero se lo vio pateando al animal e incluso pegándole bofetadas y tirándole zapatos.

Las redes sociales de West Ham se llenaron de comentarios de usuarios enfurecidos con lo que habían visto. Pedían que Zouma dejara de ser futbolista del equipo y el club lanzó un comunicado poco después de que se desatara la tormenta contra él.

"West Ham United condena sin reservas las acciones de nuestro jugador, Kurt Zouma, en el video que ha circulado. Hemos hablado con Kurt y trataremos el asunto internamente, pero nos gustaría dejar en claro que de ninguna manera aprobamos la crueldad hacia los animales", expresó West Ham a The Sun, el medio que publicó el video.

Zouma tampoco se quedó callado y explicó que se trató de un hecho aislado del que estaba completamente arrepentido: "Quiero disculparme por mis acciones. No hay excusas para mi comportamiento, que lamento sinceramente. También quiero decir cuánto lo siento mucho a cualquiera que se molestó por el video. Me gustaría asegurarles a todos que nuestros dos gatos están perfectamente bien y saludables. Son amados y apreciados por toda nuestra familia, y este comportamiento fue un incidente aislado que no volverá a suceder".

VIDEO: las agresiones de Zouma a su gato

Importante: las imágenes pueden herir la sensibilidad de algunas personas.