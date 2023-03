En Bolavip te mostramos la letra completa en español de "All Of The Girls You Loved Before", la nueva canción de Taylor Swift.

Taylor Swift es una de las cantantes más famosas del mundo, y como sucede con estas artistas, cada vez que lanzan una canción nueva, es furor. Este es el caso de "All Of The Girls You Loved Before", su tema más reciente.

Pese a todavía no haber sido lanzada oficialmente, ya se filtró en internet la letra de la canción. Por lo que a continuación te mostramos la letra completa en español de "All Of The Girls You Loved Before".

La letra completa en español de "All Of The Girls You Loved Before", la canción de Taylor Swift

Cuando piensas en todas esas noches

Donde discutías hasta tarde por teléfono

Te despertabas por las mañanas

Junto a alguien, pero sintiéndote solo



Un corazón dibujado alrededor de tu nombre

Con la letra de alguien más, no la mía

Nos escapamos a la ciudad

Tomándonos de la mano, pasando el tiempo

Tu pasado y el mío son líneas paralelas

Las estrellas se alinearon y nuestros caminos se cruzaron

Y te enseñaron cómo llamarme "bebé"

Y cómo tratarme como una dama, todo lo que puedo decir es

Todas las chicas que has amado (Ooh)

Te convirtieron en la persona de quien me he enamorado

Cada calle sin salida te llevó directamente a mí

Ahora eres todo lo que necesito, estoy muy agradecida por

Todas las chicas que has amado

Y yo te amo más



Cuando pienso en todo el maquillaje

Y amor falso en la ciudad (Ooh)

El cómo lloraba por un chico

Cuyo nombre ya no recuerdo



Bromas secretas a solas

Con la casa sola, dieciséis años y salvajes (Ooh)

Terminábamos, hacíamos las paces

Nos íbamos sin despedirnos (Ooh)

Que sepas que todo eso me hizo ser quien soy

Ahora te llamo "bebé", por eso eres increíble



Todas las chicas que has amado (Ooh)

Te convirtieron en la persona de quien me he enamorado

Cada calle sin salida te llevó directamente a mí

Ahora eres todo lo que necesito, estoy muy agradecida por

Todas las chicas que has amado

Y yo te amo más

Tu madre te crió leal y amable

El amor adolescente te enseñó que hay algo bueno en las despedidas

Cada mujer que conociste te trajo hasta aquí

Quiero enseñarte cómo se siente el para siempre



Las chicas que has amado (Ooh)

Te convirtieron en la persona de quien me he enamorado

Cada calle sin salida (Cada calle sin salida) te llevó directamente a mí (Directamente a mí)

Ahora eres todo lo que necesito (Eres todo lo que necesito), estoy muy agradecida por

Todas las chicas que has amado

Y yo te amo más



Yo te amo más