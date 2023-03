El 30 de diciembre, la vida de Dani Alves tuvo un cambio rotundo. Aquel lateral derecho que había pasado el 2022 entre Barcelona y Pumas, con paso por el Mundial de Qatar 2022, se encuentra ahora lejos de las canchas de fútbol y tras las rejas.

Es que el brasileño fue acusado de agresión sexual a una joven mujer en la discoteca Sutton de Barcelona a fin de año. Su situación aún no se definió y el defensor está esperando en prisión preventiva por el juicio que determinará cómo continúa su vida.

En ese contexto, Lucía Alves, la madre del futbolista, se refirió a esta situación en su cuenta de Instagram: "Mi familia, mi vida, los amo hasta el infinito. Es más allá de lo que Dios ha unido, nadie puede separar. Sé que mi sonrisa les molestó tanto que los traidores de Judas me lo quitaron en esos cuarenta días, pero mi fe en Dios no me la podrán quitar. Sigo firme y fuerte hacia la victoria".

Y continuó, citando a La Biblia: "Amigos que nunca los traicionarán si alimentan a un perro durante tres días, él se acordará de ustedes durante treinta años. Si alimentan a una persona durante treinta años, se olvidarán de ustedes en tres días. Su dominio no tiene fin. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones".