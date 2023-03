Miley Cyrus, una de las cantantes pop más populares en el mundo, lanzó en todas sus plataformas digitales el álbum titulado 'Endless Summer Vacation' este 10 de marzo. La canción que más popularidad tomó en las primeras horas fue "River", la cual ya se convirtió tendencia mundial.

En YouTube el tema superó las 800.000 reproducciones en menos de 12 horas, logrando una gran aceptación por parte del público en los comentarios del video. Además, el nombre de la artista pop se volvió Trending Topic en todas las redes sociales.

Cabe remarcar que el primer sencillo de este álbum fue lanzado a mediados de enero de este 2023. La canción en cuestión se llama "Flowers" y ya tiene 290 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose de esta forma en una de las canciones de este año más escuchadas en el mundo.

+Letra de "River" en INGLÉS

I got a new dress just to meet you downtown

Will you walk me through the park just to show it off?

I can pull my hair back in that tight way that you like

If you wrap me in your arms, and you never stop

Heart beats so loud that it’s drowning me out

Living in an April shower

You’re pouring down, baby, drown me out

Ooh-ooh-ooh, you’re just like a river

Ooh-ooh-ooh, you’re just like a river

Ooh-ooh-ooh, you go on forever

You’re just like a river

Blowing bubbles in the bath, I can’t stop from thinking lately

You could be the one, have the honor of my babies

Hope they have your eyes and that crooked smile

Was a desert before I met you, I was in a drought

Heart beats so loud that it’s drowning me out

Living in an April shower

You’re pouring down, baby, drown me out

Ooh-ooh-ooh, you’re just like a river

Ooh-ooh-ooh, you’re just like a river

Ooh-ooh-ooh, you go on forever

You’re just like a river

You’re never running dry, oh

I feel you everywhere

Your face is all in my hair

Covered up in your sweat

It turns me on that you care, baby

Your love, it flows just like a river

You’re just like a river (That’s what you are)

You’re just like a river (That’s what you are)

You’re just like a river (That’s what you are)

You’re just like a river

You’re just like a river

Heart beats so loud that it’s drowning me out

It’s just like a river

Living in an April shower

You go on forever

You’re pouring down, baby, drown me out

You’re just like a river

+Letra de "River" en ESPAÑOL

Tengo un vestido nuevo solo para verte en el centro

¿Puedes pasearme por el parque solo para hacerlo lucir?

Puedo recogerme el pelo de esa manera apretada que te gusta

Si me envuelves en tus brazos y nunca te detienes

Mi corazón late tan fuerte que me está ahogando

Viviеndo en una lluvia de abril

Estás lloviendo, cariño, ahógamе (Ooh, ooh, ooh)

Eres como un río (Ooh, ooh, ooh)

Eres como un río (Ooh, ooh, ooh)

Fluirás por siempre

Eres como un río

Soplando burbujas en la bañera, no puedo dejar de pensar últimamente

Tú podrías ser el indicado, que tenga el honor de mis bebés

Espero que ellos tengan tus ojos y esa sonrisa torcida

Era un desierto antes de conocerte, estaba en sequía

Mi corazón late tan fuerte que me está ahogando

Viviendo en una lluvia de abril

Estás lloviendo, cariño, ahógame (Ooh, ooh, ooh)

Eres como un río (Ooh, ooh, ooh)

Eres como un río (Ooh, ooh, ooh)

Fluirás por siempre

Eres como un río

Nunca te quedarás seco (Oh)

Te siento en todas partes

Tu cara está sobre mi cabello (Cabello)

Cubierta en tu sudor

Me excita que te importe, cariño

Tu amor, fluye como un río

Eres como un río (Eso es lo que eres)

Eres como un río (Eso es lo que eres)

Eres como un río (Eso es lo que eres)

Eres como un río

Eres como un río (Mi corazón late tan fuerte que me está ahogando)

Eres como un río (Viviendo en una lluvia de abril)

Eres como un río (Estás lloviendo, cariño, ahógame)

Eres como un río

+ESCUCHÁ "River", la nueva canción de Miley Cyrus