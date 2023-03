Ellie es inmune a los infectados del hongo Cordyceps tanto en el videojuego como en la serie de The Last of Us. Acá te contamos el motivo.

¿Por qué Ellie de The Last of Us es inmune al Cordyceps?

The Last of Us, que salió en el 2013 y pertenece a Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment, es considerado uno de los mejores videojuegos de la historia. Es por ese motivo que HBO Max lanzó una serie de esta historia protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes trabajaron juntos en Game of Thrones.

En cuestión de días esta producción se convirtió en una de las series más vistas del 2023. Es por ese motivo que muchas personas comenzaron a preguntarse por qué Ellie es inmune al hongo Cordyceps. A continuación, te brindamos la respuesta.

+¿Por qué Ellie de The Last of Us es inmune?

En el videojuego de The Last of Us nunca explican por qué Ellie es inmune. Sin embargo, la serie de HBO Max si hará referencia a esta historia en el último capítulo de esta primera temporada, el cual se estrenará el 12 de marzo en la plataforma de streaming.

En el avance del noveno capítulo se puede ver como la actriz Ashley Johnson, que está embarazada, está siendo perseguida por una infectada. Esta parte de la serie es un flashback y ahí conoceremos que es la madre de Ellie.

La teoría explica que la protagonista de esta historia no puede infectarse ya que generó los anticuerpos ante el contagio de su madre.

+The Last Of Us: ¿Cuándo se estrena el capítulo final?

Está confirmado que "Busca la luz” de The Last Of Us se estrenará el próximo domingo 12 de marzo.

+The Last of Us | Tráiler episodio 9 | HBO Max