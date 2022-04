PSY, cantante de Corea del Sur que hace una década publicó “Gangnam Style” con la que recorrió el mundo entero, estrenó recientemente "Psy 9th", su nuevo trabajo discográfico. El mismo está formado por doce canciones incluyendo "That that", que está coproducido por Suga, miembro del grupo BTS.

El video está ambientado en el lejano oeste y la canción mezcla electrónica y ritmos latinos. La letra habla del alivio por el fin de las restricciones implementadas en los distintos países debido a la pandemia del Covid-19.

"Es un álbum que he preparado durante un largo tiempo, con mucho cariño", explicó Psy en una conferencia de prensa sobre "Psy 9th".

Suga, quien además rapea en partes de "That that", también habló con la prensa: “Se sintió como trabajar con un amigo de la infancia, por lo que hizo que el proceso de composición fuera mucho más divertido. Es muchos años mayor que yo y alguien muy respetado en el negocio”.

¿Por qué PSY estuvo alejado de los escenarios?

Park Jae-Sang, nombre real de PSY sufrió una gran depresión luego de su salta a la fama: "Después de 'Gangnam Style' yo era feliz, pero a veces no me sentía así porque sabía que esa iba a ser la canción más importante de mi vida y que no volvería a estar en la cima nuevamente", explicó en una conferencia de prensa.