La temporada de Géminis está a punto de culminar y generó que las personas tengan ganas de hacer actividades nuevas, conectar con otros seres humanos y explorar lugares. Ahora, se le suma la Luna Llena en Sagitario a partir del 14 de junio y será una oportunidad para dejar que las energías fluyan alineadas con tus sueños y proyectos.

Como en toda Luna Llena, afectará a los signos del zodiaco de diferentes formas, sobre todo los que son mutables como Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. A continuación, te contaremos que le traerán a cada uno de ellos este nuevo evento astronómico.

Aries

La Luna Llena en Sagitario traerá nuevas oportunidades y aventuras. Intentá no negarte a cada una de esas cosas. Si estás pensando en hacer un viaje, viajá hacia el extranjero.

Tauro

Con la Luna Llena en Sagitario, es posible que tengas una conversación y debas revelar tus sentimientos más profundos. No será fácil, pero vas a lograrlo. Cuidado si hay deudas pendientes o cargas de las que aún no te has liberado, sería ideal que lo hicieras cuanto antes.

Géminis

Esta Luna Llena está muy enfocada a tus relaciones. Intentá romper con la rutina, ponle un poco de movimiento a tu vida, y realizá algo que nunca has hecho. Sos un signo mutable y precisas probar cosas nuevas todo el tiempo porque o si no te aburres.

Cáncer

La Luna Llena en Sagitario generará que seas mas resolutivo, organizado y productivo. Es importante que hagas hincapié en todo lo que te rodea y gastá tu tiempo en las cosas que te hacen feliz verdaderamente.

Leo

La Luna Llena en Sagitario estará a tu favor en todos los sentidos, sin dudas. Alístate para sacar a la luz tu lado más salvaje y pasional. Un personaje nacido bajo este signo del zodiaco es capaz de iluminar el mundo entero. El ánimo mejora y las oportunidades llegan solas… viene inspiración de la buena. Disfrutá el momento Leo.

Virgo

Vienes de días muy agotadores en el trabajo y la Luna Llena en Sagitario implicará que te relajes un poco. No frenés tu vida, simplemente date un tiempo para reducir la velocidad, para priorizar, para escuchar a tu corazón.

Libra

Esta Luna Llena activará mucho tu lado sociable y extrovertido así que, mantené contacto con gente, con tu familia, con las personas que suman y que aportan. Sin embargo, tomá distancia de los individuos que no te hacen bien y te traen caos.

Escorpio

Esta Luna Llena ayudará a organizarte con tu situación económica. En los últimos días, lo has desperdiciado en cosas innecesarias. Al mismo tiempo, puede que tengas un aumento de sueldo extra.

Sagitario

La Luna Llena en tu signo, te recalcará que es necesario tener tiempo para vos. Cuídate física y mentalmente. Si es necesario, cambiá la rutina diaria y siéntete orgulloso de lo que estás haciendo, no es momento de dramas.

Capricornio

Esta Luna Llena generará que hagas un ‘stop’ y a veces no esta mal hacerlo. Es necesario y enfocarás la vida de otro modo. Sos un signo muy trabajador y es necesario tomar un respiro de vez en cuando.

Acuario

La Luna Llena ayudará a aclararte el panorama en algunas situaciones. Ten cuidado en tomar decisiones apresuradas Acuario, cuidado con las disputas absurdas, tienes mucho en lo que inspirarte y mucho en lo que trabajar.

Piscis

La Luna Llena traerá nuevas oportunidades, vas a iniciar algo nuevo y dejarás atrás en lo que estabas ‘enganchado’. Por otro lado, estás estresado y seguramente quieras hacer algunos cambios. No tengas miedo a las nuevas oportunidades porque todo lo que sea progreso, está bien.