En el medio del revuelo por la canción de Shakira dedicada a Gerard Piqué, salió a la luz otra mala noticia para el ex futbolista del Barcelona. Su empresa Kosmos deja la organización de la Copa Davis. ¿Qué es Kosmos y qué hace la empresa de Piqué?

La empresa Kosmos, empresa de Gerard Piqué, dejará la organización de la Copa Davis a partir de 2023 tras no poder acordar el contrato con la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Después de cuatro años con los derechos del torneo, la empresa de gestión deportiva, propiedad de Piqué, ya no contará con la organización del torneo de tenis. Los costos eran demasiado altos para lo que podían ofrecer.

Según trascendió, la ITF solicitaba un pago de 40 millones de euros por año para la renovación del contrato de derechos. Tras intentos de bajar el monto por parte de Kosmos, no se llegó a ningún acuerdo.

La empresa de Gerard Piqué fue fundada en 2017 y desde entonces comenzó a desarrollar y organizar distintos eventos deportivos como la Supercopa de España, que se trasladó a Arabia Saudita.

También cuenta con una productora audiovisual y dos equipos de fútbol, Andorra FC y Gimnástic de Mnaresa. Incluso comenzó a incursionar en el mundo de los eSports de la mano del famoso streamer español conocido como Ibai Llanos.

