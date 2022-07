Horóscopo de amor julio 2022 | Empieza el mes y los signos del zodiaco tendrán nuevos desafíos que enfrentar en el amor. Es un buen mes para cerrar viejas heridas y para abrazar cualquier verdad que encontremos, duela lo que duela.

Ante este motivo, te contaremos que le deparan los astros a los signos del zodiaco en el amor este mes.

Aries

Te darás cuenta que no es necesario estar con alguien para ser feliz. No tienes temor si no tienes pareja ahora mismo. Tendrás en cuenta la calidad de tus relaciones y harás algunas modificaciones a la hora de tener relación con alguien.

Tauro

Este mes se dará una nueva oportunidad en el amor. Intentá dejar a un costado tus prejuicios, y déjate llevar de una vez. Puedes cumplir todo lo que quieres, pero debes creer más en las cosas buenas y en la energía que hay detrás de tu amor.

Géminis

Este mes fortalecerá un poco tu corazón debido a que estuvo un poco flojo. Incluso, tomás decisiones que antes no lo hacías. Sin embargo, es necesario que te dejes querer y hace todo lo que te hace realmente feliz.

Cáncer

Este mes te ayudará a ser menos inestable con tus sentimientos. De ahora en más sabrás lo que quieres y lo que no deseas. Deseas que tu temporada genere un antes y un después, eso ocurrirá.

Leo

Deberás tener cuidado con a la hora de comunicarte, intentá ser clara a la hora de decir lo que piensas a esa persona. Si tienes la necesidad de expresar algo que tienes guardado hace un tiempo, hazlo. Recuerda que nunca es tarde para apostar por ese tipo de relación que sabes que te mereces Si lo dejas pasar, todo se enfriará..

Virgo

Este mes será ideal para dejarte llevar en las relaciones y no tener todo calculado como sueles hacerlo. Si estas en pareja, puede que haya alguna pelea a causa de la falta de comunicación. En caso de que estés solo/a, no te cierres al amor y date nuevas oportunidades.

Libra

Este mes te ayudará a despertar esa pasión que a veces no das atención por miedo. Intenta no perder oportunidades como te pasó anteriormente. Incluso, aléjate de personas que no aportan buenas energías a tu vida.

Escorpio

Estas en el mejor mes para volver a dar una oportunidad al amor y conocer nuevas personas. Llegarán algunos cambios que no tenías en mente y lo que importa ahora es que estés muy fuerte por dentro.

Sagitario

Se viene un mes movido en todo sentido. Por un lado, reflexionarás con tu corazón antes de hacer algún movimiento. La comunicación será importante a la hora de expresar lo que deseas.

Capricornio

Será un mes ideal para tomar decisiones y harás lo que tu corazón desea. Intenta darte nuevas oportunidades y ser feliz de una vez por todas. Todo puede ocurrir en tu vida.

Acuario

Este mes, buscá y apostá a las cosas que verdaderamente te hacen feliz. Rompé un poco la rutina e inicia actividades que jamás habías realizado. Durante julio, el amor tendrá sorpresas y todo fluirá mejor.

Piscis

Tu vida hará un cambio de 180 ° y deberás estar listo para eso. Intentá sacar todos los dramas que haya a tu alrededor y no tomes todo personalmente. Precisas energías positivas.