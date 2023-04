Selena Quintanilla, llamada 'Selena', fue una cantante estadounidense que era conocida como la Reina de la música tejana. La artista nació el 16 de abril de 1971 y fue asesinada por Yolanda Saldívar el 31 de marzo de 1995. Actualmente, Yolanda se encuentra cumpliendo la condena de cadena perpetua.

Antes de morir, Selena se encontraba casada con Chris Pérez, a quien conoció cuando este se unió a su banda. Solamente estuvieron juntos cuatro años. A continuación, te contamos qué fue de la vida de Pérez.

¿Qué pasó con Chris Pérez, esposo de Selena Quintanilla?

Después del fallecimiento de Selena, Chris vivió el peor momento de su vida: según contó el medio Distractify, se refugió en las drogas y el alcohol e incluso permaneció días sin volver a comer.

Tres años después, en el 1998, conoció a Vanessa Villanueva, con quien se casó y tuvo dos hijos. Sin embargo, se divorciaron en 2008 y desde entonces Chris no volvió a estar en pareja.

Por otra parte, en el año 2012 escribió su libro llamado 'To Selena, with Love', donde describe lo que fue su vida junto a su ex esposa. Durante estos últimos tiempos, Pérez se encargó de recordar a Selena en sus redes sociales.