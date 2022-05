Horóscopo diario HOY viernes 20 de mayo | A continuación, te contaremos cómo estará tu día en el amor, trabajo y salud en cada signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Trabajo: tendrás un día muy bueno ya que avanzas rápido y tomarás una importante decisión en tu vida profesional. Sin embargo, la paciencia no está de tu lado hoy por lo que deberás trabajar en ella.

Amor: obtendrás buena conexión con alguien que no habías arreglado el vínculo aún.

Salud: vienes de días muy movidos y eso puede que te esté generando estrés. Necesitas relajarte, y tomarte un día libre para volver a recargar energía.

Tauro

Trabajo: estás en un momento ideal laboral para marcar territorio y demostrar quién eres dentro de la empresa. Tauro, conseguistes lo que necesitabas desde hace un tiempo y ahora es el periodo exacto, ve con mucha energía.

Amor: no pienses mal de aquella persona que puede ser importante para vos por las expectativas que habías puesto en esta relación y por cómo se comporta.

Salud: no estás bien anímicamente cómo quisieras. Sin embargo, está en vos hacer todas las modificaciones que precisas para obtener tu bienestar.

Géminis

Trabajo: tienes más fe en lo que puedes lograr todo ya que te sientes ilusionada con los nuevos proyectos que se te acercan. En el amor, te encuentras en un momento estable con tu pareja y tendrás momentos muy felices.

Salud: intentá que tus ganas de progresar y estar mejor económicamente no perjudique a tu salud física. No dejes de alimentarte bien, hacer ejercicios y tomarte un tiempo para vos si lo crees necesario.

Cáncer

Trabajo: estás en un momento muy disperso y probablemente tengas que rehacer de nuevo algunos trabajos, lo mejor que puedes hacer es empezar de 0 y prestar atención en cada paso que hagas.

Amor: hoy deberás respaldar a alguien muy importante para vos ya que si esa persona te precisa estarás con ella para ayudarla en todo sentido. Continua así con tu círculo íntimo.

Salud: estás cuidando de vos y genera que te sientas mejor todo sentido. Continúa con una buena alimentación, ejercicio físico, y descansando cuando el cuerpo te lo pida, de ese modo mantendrás un buen estado anímico también.

Leo

Amor: la llegada de una persona nueva a la empresa te puede generar complicaciones ya que sentirás menos atención de la que tenías, no lo veas así porque esa cara nueva puede darte cosas positivas en un futuro.

Amor: no tendrás buenas noticias ya que te revelarán que tu ex pareja volvió a estar con alguien, algo que vos aun no pudiste alcanzar tras tu ruptura con el o ella.

Salud: estas modificando tu rutina diaria y te llevará tiempo ver resultados positivos. Ten fe que vas a lograrlo.

Virgo

Trabajo: intenta arriesgar más a los proyectos que se te acercan ya que son buenas oportunidades para seguir progresando, no tengas miedo a avanzar y ten más confianza en vos misma/o.

Amor: hoy tendrás un lindo día con las personas que te rodean, tanto amigos como pareja. Por otro lado, una de ellas precisará tu ayuda, acompáñala en todo lo que sea necesario.

Libra

Trabajo: tendrás el día libre y puede que las cosas no salgan como esperas, no te pongas mal ya que vendrán tiempos mejores.

Amor: intenta no generar discusiones con tu pareja debidp a que pueden causar tensiones en el ambiente.

Salud: estás en un buen momento a nivel físico, pero andas con mucho estrés mentalmente.

Escorpio

Trabajo: no puedes dejar satisfecho a todo el personal y dudar de tus habilidades. Es importante que te sientas bien con lo que haces. Si estas pensando hacer un cambio, no dejes la idea a un lado, mientras tanto da lo mejor de vos en el lugar actual.

Amor: está un poco difícil también, presta más atención a las personas que te rodean y no descuides a tu pareja. Demuestra pequeños actos de cariño.

Sagitario

Trabajo: es preciso que empatices con los proyectos que llevas adelante en estos momentos. Hay algunas cuestiones no te gusta hacer y en otras sale todo excelente. Pero, es importante hacer un equilibrio y disfrutar de todo lo que has hecho hasta el día de hoy.

Amor: no tienes muchos problemas, pero no te enfoques únicamente en tu pareja, sino que reparte ese tiempo en tu familia y amigos también.

Salud: no descuides tu cuerpo. Aliméntate bien y realiza ejercicio cuando lo veas necesario. Hoy es un día excelente para empezar esta rutina.

Capricornio

Trabajo: intenta mantener buena relación con tus compañeros y se más cordial con las personas que te rodean en el lugar.

Amor: no abuses de la paciencia de tu pareja ya que puede traer conflictos en un futuro no muy lejano.

Salud: no descuides tu bienestar físico y mental. No dejes de hacer las cosas que te gustan y traer placer.

Acuario

Trabajo: llegará el trabajo que venías queriendo hace un tiempo largo y hoy puede hacerse realidad. Si querías un determinado rol dentro de la empresa, obtendrás ese cargo y podrás llevarlo adelante sin problemas.

Amor: tendrás un lindo día ya que estarán con vos las personas que te rodean. Disfruta de cada momento que se presente con tu pareja.

Salud: es el periodo ideal para cambiar la rutina que venias llevando a cabo hace un tiempo. Intenta, distraer más la mente cuando sientas que estas muy agobiado y estresado/a.

Piscis

Trabajo: todo el trabajo que has hecho hasta el momento empieza a verse y además son más de lo que imaginabas. Intenta no gastar dinero por demás, ahorra e invierte en cosas necesarias.

Amor: presta más atención a lo que dice tu intuición ya que no le has hecho caso en estos últimos días. Sin dudas, es una de tus fortalezas.

Salud: hoy estas en un buen momento por todo lo que has luchado para verte mejor, no descuides la rutina que hiciste hasta ahora.