Queen, la histórica banda que lleva adelante Brian May en la actualidad, lanzará una canción inédita con la voz de Freddie Mercury, el legendario líder de la banda que falleció en el 1991. Se trata de “Face It Alone”, que fue grabada para el disco “The Miracle” pero finalmente nunca vio la luz.

“Encontramos una pequeña joya de Freddie que habíamos olvidado. Y lo fue. Es maravilloso. En realidad, fue un verdadero descubrimiento", explicó Taylor, el baterista del grupo, en una entrevista con BBC Radio 2. En esta sintonía, May agregó: "Estaba escondido a simple vista. Hubo que pegar trocitos juntos. Sin embargo, es preciosa, te toca el corazón”.

+Queen - The Miracle

El disco “The Miracle”, decimotercer álbum de estudio de la banda británica que fue lanzado en 1989 y en el 2011 lo remasterizaron, cuenta con hits como "I Want It All" y "The Invisible Man", "Breakthru".

¿Cuándo se estrena Face It Alone?

La canción se estrenará en septiembre de este año según confirmó en la entrevista con BBC Radio 2 el baterista Roger Taylor.