Villano Antillano, artista de Puerto Rico que en sus canciones de rap y trap defiende los derechos del colectivo LGTBIQ+, es la cantante invitada a la Bizarrap Session #51. A lo largo de su carrera luchó para romper muchos prejuicios y ser un ejemplo para toda la comunidad.

"Hay un sinnúmero de identidades que están fuera de ser hombre o mujer. Cada quien explica su identidad de manera distinta. En esta etapa de mi vida me identifico mucho más con el lado femenino", explicó Antillano en una entrevista reciente con Rapetón News.

+Conoce la historia de Villano Antillano | Rapetón News

La artista de 25 años, que creció en un área rural de Bayamón, en marzo de este año subió a todas las plataformas su último single como solista que se titula "Vocales", el cual ya cuenta con más de 60.000 visitas. Además, en el mismo mes lanzó en el canal de RaiNao una colaboración titulada "Un Amarre".

+RaiNao , Villano Antillano - Un Amarre

El mensaje de Villano Antillano anunciando la BZRP Session

"Humildemente, a muchos de ustedes les cuesta hacer su paz con la verdad y su incomodidad conmigo… aborrecen lo que hago y me resisten porque saben que no me pueden quitar quien soy, y que muy a sus pesares soy excelente y me mido con los mejores talentos sin tener la mitad de sus recursos. Sin favores, sin pala y con el amor genuino de mi comunidad y quienes creen en lo que hago… hemos llegado hasta acá", publicó en su Instagram Villano Antillano antes de la Bzrp Session. Y agregó: "Gracias mil a mi Bizarrap por meterle tan heavy y por ser tan buena onda, y a todas las personas que formaron parte de esta aventura. Amor, lealtad y agradecimiento a quien lo merece de mi parte".