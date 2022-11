Cada vez que Bizarrap da a conocer el estreno de una nueva canción, las redes sociales se llenan de "me gusta", "retweets" y reproducciones, y esta no fue la excepción: es que el productor argentino anunció el lanzamiento de su Session #50 pero no dio mayores detalles sobre con quién ni cuándo la misma será publicada. A continuación, todos los detalles.

+ ¿Cómo anunció Bizarrap su Session #50?

A través de una publicación con un breve título "BZRP#50" y un curioso video de ochenta segundos, el músico de 24 años hizo público un adelanto de su próxima producción.

El cortometraje es una especie de sátira al tiempo que el artista lleva sin realizar nuevos contenidos, con la participación de instrumentos musicales que cobran vida para "burlarse" de esos meses sin material, y para discutir sobre el intérprete con el que se hará la colaboración en la Session, pero sin mencionar su nombre ni dar pista alguna.

Reconocidos influencers, entre ellos Ibai Llanos, Coscu, Morena Beltrán y Luisito Comunica, le dan voz a los personajes del divertido video.

+ El anuncio de la Bizarrap Session #50:

+ ¿Quién será el artista que participará en la Bizarrap Session #50?

En la presentación de la nueva canción del productor, no se ha revelado quién será su acompañante en la colaboración que se estrenará próximamente. Sin embargo, en las redes sociales se produjo un caluroso debate según distintos indicios que marcan tendencias sobre posibles candidatos:

Duki: en el cierre de su primer show en el estadio de Vélez, el propio rapero reconoció que "la session va a salir antes del Mundial como prometimos (con Bizarrap)". Al comenzar el mundial el próximo domingo, se especula con que será el protagonista de esta producción.

en el cierre de su primer show en el estadio de Vélez, el propio rapero reconoció que "la session va a salir antes del Mundial como prometimos (con Bizarrap)". Al comenzar el mundial el próximo domingo, se especula con que será el protagonista de esta producción. Bad Bunny: publicó en las últimas semanas una serie de fotos junto a la frase "Noviembre pega con Argentina".

Shakira: hace un par de meses cruzó mensajes vía Twitter con Bizarrap por su cumpleaños, con algunos emojis particulares.

hace un par de meses cruzó mensajes vía Twitter con Bizarrap por su cumpleaños, con algunos emojis particulares. 50 Cent: en un stream reciente, Ibai Llanos le consultó a Bizarrap si haría una colaboración con él, y el argentino hizo un llamativo silencio.

+ ¿Cuándo sale la Bizarrap Session #50?

A diferencia de los últimos estrenos, que habituaron a tener fecha confirmada con antelación, en este caso Bizarrap optó por dejar al público a la expectativa y no informar cuándo será estrenada la nueva producción. Es cuestión de horas para conocer la colaboración más reciente del músico del momento.

La última canción del productor fue la número #52, junto al cantante español Quevedo, había salido el pasado 6 de julio. Es la Session más escuchada de Bizarrap, con más de 361 millones de reproducciones en Youtube.