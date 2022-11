Faltan pocos días para que ruede la pelota en el partido inaugural del Mundial de Qatar. Sin embargo, el centro de las miradas se puso en una nueva polémica relacionada a la organización del mega evento deportivo. En las redes sociales detectaron que algunos países cuentan con "fans fake".

En las últimas horas se difundieron distintos videos de "hinchas" de España, Brasil, Argentina y Francia que no parecen provenir de dichos países e incluso no se sabían las letras de las canciones. En este sentido, 'The New York Times' lanzó una noticia en la que revela que el Comité Supremo de Entrega y Legado (SC) de Qatar ha pagado a aficionados de todos los países para "reportar cualquier comentario ofensivo".

Cabe remarcar que la organización de este Mundial tuvo varias polémicas. Una de las más importantes gira en torno a la construcción de estadios. El medio The Guardian realizó una investigación en la que explicaba las condiciones en las que trabajaban los empleados. En el mismo informe revelan que fallecieron cerca de 6.500 en las obras.

+El descargo del Comité Supremo de Entrega y Legado

"Numerosos periodistas y comentaristas en las redes sociales han puesto en duda que se trate de verdaderos hinchas. Rechazamos de plano estas afirmaciones, que son tan decepcionantes como poco sorprendentes", explicó el Comité Supremo de Entrega y Legado (SC). Y cierra: "Qatar, y el resto del mundo, está compuesto por una gran variedad de aficionados al fútbol. En diferentes lugares los aficionados tienen diferentes tradiciones y formas de celebrar, y aunque eso puede contrastar con lo que la gente está acostumbrada en Europa o Sudamérica, no significa que la pasión por el fútbol sea menos auténtica".

