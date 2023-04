En la imagen de esta mujer subiendo a un autobús hay DOS DETALLES INSÓLITOS que no tienen ningún tipo de lógica. Tendrás 30 segundos para identificarlos y te advertimos que no es tan fácil como parece.

Otro gran desafío llegó a Bolavip y te proponemos que lo resuelvas en el menor tiempo posible. En la siguiente imagen hay una mujer bajo la lluvia a punto de subir a un bus. Sin embargo, hay DOS ERRORES INCREÍBLES que tendrás que descubrir en solo 30 segundos. ¿Crees que puedes hacerlo?

+Encuentra los DETALLES INCREÍBLES en la imagen

Hay DOS DETALLES INSÓLITOS en la imagen y tendrás 30 segundos para descubrirlos. En esta granja algo raro está pasando. ¡Adelante!

+Aquí están los DOS ERRORES INCREÍBLES

Si no lograste identificar los DOS DETALLES INSÓLITOS, aquí te contamos CUÁLES SON. El primero de ellos es que el bus NO TIENE ESPEJOS RETROVISORES. Por otro lado, en caso de lluvia el conductor no podría ver nada ya que NO TIENE LIMPIAPARABRISAS.