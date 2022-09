¡Sorpresa! José Mourinho apareció en un video musical del rapero Stormzy. Sí, totalmente out of context, pero es real, el video musical se estrenó este jueves y la canción se llama "Mel made me do it" y el video aparecen Mou y Usain Bolt.

La participación de Mourinho no es tan larga, pero es llamativa. En un momento dStormzy dice: "No me gusta hablar del pasado, prefiero no hablar como si fuera José" y se los ve a los dos haciendo la señal de "silencio" con el dedo.

Lo que pasa es que esa parte de la canción hace referencia a una conferencia de pensa de Mou, fue en 2014 cuando dirigía al Chelsea, ese día perdió con Aston Villa con un gol anulado y tres tarjetas rojas en su contra.

En la conferencia de prensa post partido dijo: "Prefiero no hablar. Si hablo, estoy en grandes problemas", porque era una clara protesta por el arbitraje de esa jornada.

Pero Mou no es el único que aparece en el video, también está una leyenda del deporte como es Usain Bolt, por lo que la producción casi cinematográfica, logró su obejetivo, todos hablamos de él.