Las cosas no están yendo bien para AS Roma. Luego de la goleada encajada en la última jornada de la Serie A, el equipo de la capital italiana ha caído en su debut en la Europa League ante Ludogorets. José Mourinho no ha ocultado su molestia ante la prensa.

AS Roma llegaba a su primer partido por la Europa League con la necesidad de vencer para compensar lo ocurrido el fin de semana ante Udinese, partido que perdieron 4-0. Sin embargo, el estreno de la giallorossa en la competencia europea no fue bueno.

Los italianos perdieron 2-1 contra Ludogorets en la ciudad de Razgrad, Bulgaria. La Loba nunca encontró su juego en territorio contrario. Los visitantes casi consiguen el empate con el gol de Shomurodov, pero Ludogorets lo ganó con un tanto sobre la hora.

Conferencia de Mourinho

José Mourinho consideró en la conferencia de prensa que no merecían perder. "No digo que hayamos jugado un partido fantástico porque no es cierto. Pero encuentro el resultado bastante poco fiable. La actuación fue suficiente para no perder el partido. Fuimos los que más ocasiones tuvimos. Tras el gol del Ludogorets, los siguientes quince minutos se pusieron muy complicados. Hubo una gran reacción de nuestra parte, encontramos el empate y luego un minuto después volvieron a marcar".

"Parece que todo va en nuestra contra. Afortunadamente, este no fue un partido de eliminación y todavía quedan cinco partidos por jugar. La semana que viene en casa tenemos que sumar tres puntos" añadió el entrenador tras la nueva derrota del equipo romanista.