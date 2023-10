El caso de las apuestas ilegales está generando un inmenso escándalo en Italia y se esperan las sanciones para los futbolistas involucrados. Nicolò Fagioli, futbolista de Juventus involucrado en el caso, negocia su castigo con la Fiscalía y ya se conoce el tiempo que podría pasar fuera de las canchas.

Nicolò Fagioli fue el primer nombre que salió a la luz en el escándalo de apuestas en Italia. Luego, Nicolò Zaniolo y Sandro Tonali fueron sumados a la causa, que podría acabar con duros castigos por quebrantar los reglamentos de ética que regulan las apuestas para los jugadores.

Ha sido mucha la información que ha surgido con respecto a las posibles consecuencias que enfrentarían los futbolistas. Ahora, Sky Sports ha dado a conocer que existe un acuerdo con la Fiscalía para recibir una sanción de 7 meses, por lo que diría adiós a lo que resta de temporada.

La postura de Fagioli ante las acusaciones fue muy clara. El jugador de Juventus aceptó la responsabilidad y reconoció haber utilizado plataformas ilegales para apostar. Esto parece haber sido tomado en cuenta por la Fiscalía a la hora de negociar el acuerdo.

Desde que salió a la luz todo el escándalo, se habla de sanciones que podrían llegar hasta los 4 años de suspensión. Por esto había una gran expectativa de cara a la resolución de los casos y la información que surge sobre el caso del volante de la Vecchia Signora sorprende a muchos.

Camino similar para Tonali

Al igual que Fagioli, el jugador de Newcastle, Sandro Tonali ha tomado la decisión de colaborar con la Fiscalía aceptando su participación en apuestas ilegales. El volante de pasado en Brescia y AC Milan espera llegar a un acuerdo similar con la Fiscalía por quebrantar el reglamento.

El agente de Tonali, Giuseppe Riso habló desde Londres sobre la situación del jugador. “Sandro está jugando un partido importante en contra de la ludopatía: lo va a ganar. Está en shock y muy triste. La esperanza es que esta experiencia pueda salvar su vida y muchas más, que pueda ayudar al que tiene el mismo vicio“.

Incertidumbre con Zaniolo

De momento, el único de los jugadores acusados que se mantiene a la defensiva es el delantero de Aston Villa, Nicolò Zaniolo. La Gazzetta dello Sport publicó las declaraciones del ex Roma en las que asegura que nunca apostó a partidos de fútbol. “Nunca he apostado. Jugué a las cartas online, especialmente al blackjack, en sitios que no sabía que eran ilegales“.

La FIGC se pone a disposición

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina se pronunció públicamente sobre el escándalo desde la embajada italiana en Londres. “Ellos son niños para mí y no pueden convertirse en carne de cañón como se están convirtiendo. En Italia hay una enfermedad. La adicción al juego es una plaga social, no solo del fútbol italiano. Todos aquellos que pidan ayuda la tendrán: la FIGC no solo debe castigar, sino acompañar en el proceso de curación“.