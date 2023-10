Fagioli rompió el silencio sobre su ludopatía: "Me amenazaron con romperme las piernas"

El escándalo de las apuestas en la Selección de Italia ya tiene a su primer sancionado y es Nicolò Fagioli. El jugador de Juventus ha recibido una inhabilitación de 7 meses y han salido a la luz sus declaraciones sobre sus problemas con el juego.

Este martes 17 de octubre se confirmó que el mediocampista de Juventus, Nicolò Fagioli ha sido sancionado con 7 meses de inhabilitación y una multa de 12.500 euros por apuestas ilegales. En el caso también están implicados Sandro Tonali (Newcastle) y Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Ahora, luego de confirmada la sanción, La Gazzetta dello Sport ha revelado fragmentos de la declaración del futbolista ante el fiscal general, Giuseppe Chiné. El mediocampista habló de su problema con las apuestas y dio detalles sobre cómo desarrolló su adicción.

Confesión de Fagioli

“Empecé a apostar en Tirrenia durante la concentración de la selección sub21. Al principio fue divertido, pero me encontré con el tiempo en un estado de estrés por las deudas. El peor periodo fue entre marzo y abril de 2023. Durante un Sassuolo-Juventus cometí un error y fui sustituido y lloré pensando en mis deudas” aseguró el mediocampista de la Vecchia Signora.

Fagioli confesó que su madre estaba al tanto de su problema con las apuestas. “Cuando estaba en la Cremonese, en 2022, mi madre me aconsejó que fuera a rehabilitación y fui varias veces. Jugaba compulsivamente a cualquier evento deportivo que veía, incluido fútbol. La Serie B, la Lega Pro…“.

A pesar de haber reconocido sus apuestas en partidos de fútbol, el mediocampista negó categóricamente haber influido en sus partidos para ganar apuestas, refiriéndose a las apuestas por número de faltas, tarjetas amarillas, etc. “Me lo propusieron, pero no acepté porque iba en contra de mi ética“.

Deudas y amenazas

Fagioli reveló que su problema con la ludopatía le llevó a pedir grandes cantidades de dinero a préstamo a algunos compañeros de profesión. Así mismo, reconoció haber llegado a recibir amenazas físicas por sus deudas impagas a causa del juego.

“A Gatti le pedí 40.000 euros diciéndole que los necesitaba para comprarme un reloj y que mis cuentas estaban bloqueadas por mi madre. Dragusin me prestó 40.000. A veces les entregaba relojes a los propietarios de las plataformas. Acumulé deudas en casas de apuestas ilegales. Aumentó lo que debía y recibí amenazas físicas. Me dijeron que me romperían las piernas. Pensé que sólo estaba jugando para pagar las deudas” confesó.

Casos de Tonali y Zaniolo

Ya sabiendo cómo acabó la historia de Fagioli, resta por definir qué sucederá con Sandro Tonali y Nicolò Zaniolo. Vale recordar que el jugador de Newcastle ha decidido seguir el mismo camio que el jugador de Juventus e intentará llegar a un acuerdo de culpabilidad.

Por su parte, Zaniolo asegura que, si bien ha usado plataformas de apuestas ilegales, este no ha hecho apuestas de fútbol. El jugador de Aston Villa se mantiene firme en su defensa, garantizando que solo jugaba a las cartas en línea sin saber que era ilegal.