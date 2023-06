Este lunes se definió la undécima edición de MasterChef en España y Eneko Fernández resultó campeón, embolsando 100 mil euros. El nuevo maestro de las cocinas llegó al certamen por la insistencia de su familia y amigos, que disfrutaban de sus platos en reuniones íntimas.

Pero cocinar no es lo único que se le da bien al ganador. Es que, antes de este nuevo presente, supo ser futbolista profesional. Con pasos por Zaragoza y Barcelona, Eneko inició su carrera en las inferiores de aquellos clubes, dando sus primeros hacia el profesionalismo bajo la tutela de Pep Guardiola.

Es que el actual campeón de la Champions League lo dirigió en el Barça B en la 2007-08, coincidiendo en el plantel con figuras como Sergio Busquets y Pedro Rodríguez. En aquella campaña, el cocinero participó en 19 encuentros y hasta anotó un gol.

“Estar con alguien como Guardiola que te ayuda a mirar el balompié de otra manera, como pasa en MasterChef con los jueces, cosas que yo antes no veía, te lo hacen ver y te enseñan a hacerlo bien de forma didáctica“, explicó Eneko en entrevista con El Español.

Pero su carrera continuó desarrollándose en el ascenso español, con camisetas como las de Alavés, Sabadell, Oviedo y Tudelano. Las constantes lesiones y cirugías en su rodilla volvieron un sufrimiento su actividad, hasta que un día la medicina le dijo ‘basta’.

“Mi retirada del deporte de élite fue absolutamente traumática porque había tenido una carrera marcada por las lesiones de rodilla con cinco operaciones muy graves. De repente, de un día para otro, en las últimas pruebas que me hacen en la rodilla, me dicen que no puedo seguir jugando y que tengo que colgar las botas“, comentó.