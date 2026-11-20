Una noticia de último momento revela que desde Alianza Lima están nuevamente interesados en los servicios de Carlos Zambrano, quien estuvo jugando en Sport Boys y que ya se hablaba de una renovación. Mira todos los detalles del caso.

En plena semana en donde se cierra el Torneo Clausura 2026, distintos equipos que ya terminaron la temporada vienen planificando lo que será el próximo año. Lo más llamativo es que la noticia tiene que ver con un Alianza Lima que claramente está enfocado en el título nacional y que a la vez ha demostrado que piensa en el futuro, tal y como sería el regreso al club de Carlos Zambrano.

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Fuente: Getty Images.

Así es. Por más loco o descabellado que parezca por la manera en cómo se fue de la institución a inicios de esta temporada, existe la posibilidad de que Carlos Zambrano pueda volver a Alianza Lima. Esta revelación fue brindada hoy por el periodista José Varela, quien siempre tiene información muy acertada de los blanquiazules y que asegura que los próximos días serán claves para la decisión.

“Generalmente me apoyo en fuentes importantes para recibir información y lo que me llegó anoche es que Carlos Zambrano estaba en el radar de Alianza Lima. Me lo dio alguien que no suele fallar cuando me habla de Zambrano. De hecho, si revisan mis últimas informaciones sobre él y Alianza, siempre he sido muy acertado”; contó el comunicador deportivo en el programa ‘Modo Fútbol‘.

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Eso sí, existe una aclaración importante de este tema. “Contrastando el dato con gente de Alianza Lima, me dicen que al día de hoy no hay nada con Carlos Zambrano. Si bien es cierto que lo ven como un gran jugador, no existe una solicitud de las autoridades deportivas del club para hacer efectivo su retorno. Vengo aquí a manifestar la información que tengo y que podría ir desarrollándose en el transcurso de las semanas. ¿Quién sabe? Esto es fútbol“.

¿Por qué Carlos Zambrano se fue de Alianza Lima y cuál es su situación con Sport Boys?

Carlos Zambrano pertenecía a Alianza Lima y a inicios de este año 2026 llegó a un acuerdo con la directiva para terminar con el acuerdo. El escándalo en la pretemporada suscitada en Uruguay con una denuncia de abuso sexual de por medio fue el detonante por el que los caminos se separaron, así que hoy en día sorprende que desde Matute puedan estar interesados en su regreso.

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Ahora, en cuanto a la situación actual del zaguero central peruano, recordemos que estuvo jugando para Sport Boys y durante el último tiempo se habló en demasía de la posibilidad de renovar su estadía de cara al Centenario de la institución. Todavía no existe un comunicado oficial al respecto, por lo que las siguientes semanas serán determinantes para conocer su futuro.

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DATOS CLAVES

Carlos Zambrano estaría en el radar de Alianza Lima, según el periodista José Varela.

estaría en el radar de según el periodista José Varela. Alianza Lima aclaró que no existe solicitud oficial para el retorno del futbolista.

aclaró que no existe solicitud oficial para el retorno del futbolista. Sport Boys podría renovar el contrato del zaguero para su año del Centenario.