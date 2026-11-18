Pablo Guede deberá replantear el equipo titular de Alianza Lima pensando en el duelo del fin de semana ante FC Cajamarca en Matute. A continuación, descubre de quiénes hablamos exactamente.

Alianza Lima no tiene chances en el Torneo Clausura 2026 y la última fecha será simplemente de compromiso o en todo caso para probar variantes pensando en la definición por el título nacional, a la espera de la confirmación del rival. En base a ello es que hasta el momento se ha podido conocer que tendrán hasta cuatro sensibles ausencias para recibir a FC Cajamarca.

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Fuente: Alianza Lima.

El Estadio Alejandro Villanueva ubicado en el distrito de La Victoria recibirá a ambos equipos el sábado 21 de noviembre, con la salvedad de que será un partido de trámite ya que los locales solo deberán esperar por su rival en la final y la visita tendría que ganar por una diferencia de siete goles para salvarse del descenso, una situación realmente compleja que revela la suerte del club.

Ahora, Pablo Guede tendrá que alistar algunas variantes de por medio ya que jugadores como Renzo Garcés, Jairo Vélez, Marco Huamán y Nicolás Díaz no serán ni siquiera opciones de recambio. El defensor central se sigue recuperando de la fractura de nariz sufrida hace un par de semanas, lesión que incluso lo tuvo alejado de la última convocatoria de la Selección Peruana.

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Jairo Vélez y Marco Huamán se mantienen en el mismo proceso y el comando técnico no pretende arriesgarlos ya que la idea es que lleguen al 100% para las finales. Finalmente, se supo que Nicolás Díaz sufrió un desgarro y no estará apto para recibir a FC Cajamarca en Matute, así que también se espera que pueda estar totalmente recuperado para los play-offs.

Nicolás Díaz sufrió un desgarro y será baja en Alianza Lima para el duelo ante F.C. Cajamarca. El defensor central ya trabaja en su recuperación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a las finales. pic.twitter.com/eePlevCUCm — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) November 17, 2026

¿Y cuál es la situación física de Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero no disputa un partido oficial desde el pasado 29 de agosto cuando Alianza Lima enfrentó a Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva. Un desgarro y algunas complicaciones lo vienen alejando de las canchas. Ahora, de cara al duelo ante FC Cajamarca, recientemente se pudo conocer que volvería a la nómina para sumar minutos de competencia.

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“Me dicen que es muy probable que Paolo Guerrero pueda estar este fin de semana. Parece que llega. De repente no de arranque, pero podría llegar porque ha mejorado un montón y hace trabajo a la par de sus compañeros. Si Pablo Guede lo quiere, lo puede poner”; reveló la periodista Ana Lucía Rodríguez en el programa ‘Hablemos de MAX‘ y con lo cual se esperan novedades en Matute.

🎙️@analuciarf: "Paolo Guerrero podría llegar al partido del fin de semana"



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📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/FgIjul2hUE — L1MAX (@L1MAX_) November 17, 2026

DATOS CLAVES

Garcés, Vélez, Huamán y Díaz serán bajas de Alianza Lima ante FC Cajamarca.

serán bajas de ante FC Cajamarca necesita ganar por siete goles de diferencia para salvarse del descenso.

necesita ganar por siete goles de diferencia para salvarse del descenso. Paolo Guerrero regresaría a jugar tras estar ausente desde el 29 de agosto.