La última postura de Pablo Guede sobre Piero Cari para visitar a Sporting Cristal

Piero Cari volvió a ser tomado en cuenta por Pablo Guede hace un par de semanas y ahora se reveló si es que será convocado para el clásico ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo.

Alianza Lima realizó su último entrenamiento con miras al encuentro ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, los blanquiazules requieren del triunfo para seguir firmes en el camino del título nacional y aunque todavía no se confirmó un once titular, ya se sabe qué pasará con Piero Cari respecto a su inclusión o no.

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Fuente: Alianza Lima.

Si bien tuvo minutos hace un par de semanas cuando Alianza Lima venció 3-1 a Atlético Grau en Matute, las declaraciones de Pablo Guede no aseguraron su permanencia en las convocatorias del primer equipo. Ahora, pensando en el clásico de visita frente a Sporting Cristal, una reciente revelación indica que Piero Cari será parte de la nómina oficial y podría alternar ante los celestes.

“Piero Cari está en los planes de Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, para el importante duelo de este jueves ante Sporting Cristal”; fue la información que compartió el comunicador deportivo José Varela a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual queda claro que el volante será tomado en cuenta. Dicho esto, es muy poco probable que pueda ser titular y sí una pieza de recambio.

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¡CARI CORAZÓN!

Piero Cari está en los planes de Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, para el importante duelo de este jueves ante Sporting Cristal. pic.twitter.com/fL5w2FMA62 — José Varela (@theatharis) October 28, 2026

De esta manera, podemos entender que el entrenador de Alianza Lima pretende darle más oportunidades a un futbolista que tiene todas las condiciones de sumarle al plantel, pero que durante el último tiempo ha sido más noticia por sus ausencias que por minutos en el campo de juego. Con 19 años, veremos cómo Piero Cari aprovecha este momento en la recta final del Torneo Clausura 2026.

Las novedades de Alianza Lima para visitar a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

Además de una nueva oportunidad para que Piero Cari vuelva a tener competencia con Alianza Lima, en donde por cierto tan solo ha jugado 5 partidos sumando un total de 96 minutos durante esta temporada, hay otras novedades dentro de la convocatoria de los victorianos. Sabiendo que es un encuentro clave ante Sporting Cristal, la idea es potenciar a como de lugar el colectivo.

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D’Alessandro Montenegro y Alessandro Burlamaqui también serán parte de la convocatoria de Pablo Guede. Asimismo, Nicolás Díaz concentra y podría reaparecer en el Estadio Alberto Gallardo. Finalmente, y no por ello menos importante, Esteban Pavez y Mateo Antoni se mantienen en proceso de recuperación y no serán opciones dentro de los planes del comando técnico.

🎙️@analuciarf: "Esteban Pavez y Mateo Antoni no están concentrados con Alianza Lima. Los que se meten son Montenegro, Piero Cari y Burlamaqui"



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📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/vpL3xsjpAA — L1MAX (@L1MAX_) October 28, 2026

DATOS CLAVES

Piero Cari fue convocado por Alianza Lima para enfrentar a Sporting Cristal .

fue convocado por para enfrentar a . Piero Cari suma solo 96 minutos en 5 partidos durante la temporada 2026 .

suma solo en durante la temporada . Montenegro, Burlamaqui y Díaz concentran; Pavez y Antoni son bajas por lesión.