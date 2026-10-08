Pese a no debutar con Perú, desde Alianza Lima planean el fichaje de Matías Córdova

Matías Córdova se encuentra en la mira de Alianza Lima de cara a la temporada 2027. Recientemente se conoció del interés del guardameta que hoy en día es parte de la Selección Peruana.

Matías Córdova representa ser una de las nuevas caras de la Selección Peruana. Al margen de no haber sumado minutos en la más reciente fecha FIFA disputada en el Norteamérica, el guardameta se mantuvo con el grupo y fue parte del día a día que claramente le da un crecimiento en todo sentido. Dicho esto, su buen presente ahora lo tendría en la mira de la directiva de Alianza Lima.

Publicidad

Fuente: La Bicolor.

Así es. Durante las últimas horas se ha podido conocer que Matías Córdova sería uno de los jugadores apuntados por Alianza Lima de cara a la temporada 2027. Sabiendo que el arco blanquiazul tiene a Alejandro Duarte como un titular habitual, la presencia de una competencia activa sería clave para darle mayor rotación a una posición tan cuestionada en estas semanas en Matute.

“Tomen nota. El próximo año estará cerca de la cevichería Mi Barrunto, lo voy a dejar ahí. El próximo año, Matías Córdova, comerá anticuchos, turrones y también su arroz con pollo. Ojo, lo estoy diciendo desde ahora”; fue la revelación que compartió el periodista Sandro Centurión en el programa ‘El Show Deportivo‘ y con lo cual ya se hablaría del primer refuerzo para Alianza Lima.

Publicidad

🚨 ¡PRIMICIA DE CHENTU G! 💣🧤👀



Sandro soltó una bomba: Matías Córdova estaría en los planes de Alianza Lima para la próxima temporada. 🔵⚪️🔥



Entre ceviche, anticuchos y turrones 😂, lanzó el nombre del arquero de Comerciantes Unidos, quien viene destacando en la Liga 1. pic.twitter.com/cQFQuG23TD — best sports – Oficial (@CableBest99193) October 6, 2026

¿Cuál es la situación contractual de Matías Córdova en Comerciantes Unidos?

Matías Córdova tiene contrato con Comerciantes Unidos hasta diciembre del año 2027, así que en el papel todavía tiene para un buen rato compitiendo en la ciudad de Cutervo. Además, no perdamos de vista que es el guardameta titular del equipo y que durante la presente temporada ha encontrado un buen nivel de competencia, a tal punto de que lo llevó a la nómina de la Selección Peruana.

Si es que efectivamente desde Alianza Lima lo quieren fichar pensando en el próximo año, debería darse una negociación con la directiva de Comerciantes Unidos. En el plano futbolístico, claramente representa un crecimiento en la carrera del arquero y a la vez la posibilidad de seguir compitiendo con regularidad en Matute sería un reto realmente mayor al del presente.

Publicidad

DATOS CLAVES