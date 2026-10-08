Alianza Lima está planeando la contratación de este goleador: para reemplazar a Paolo Guerrero

Paolo Guerrero el próximo año no seguiría. Su retiro profesional estaría cerca, él mismo lo confesó. Por eso, Alianza Lima debe reemplazarlo.

El futuro de la delantera de Alianza Lima comienza a proyectar un cambio importante con miras a la temporada 2027. La posibilidad del retiro profesional de Paolo Guerrero, insinuada por el propio ‘Depredador’, obliga a la dirigencia victoriana a moverse rápidamente en el mercado internacional.

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Para asegurar la efectividad en el área, el club íntimo analiza opciones de jerarquía que puedan asumir la responsabilidad del gol. En ese escenario, el nombre de un letal atacante argentino ha tomado fuerza en las oficinas del cuadro blanquiazul.

Lionel Altamirano podría jugar en Alianza Lima la próxima temporada. (Foto: X).

¿Quién es Lionel Altamirano y dónde juega actualmente?

Se trata de Lionel Altamirano, centro delantero de 33 años que actualmente viste la camiseta de Huachipato. El ariete viene firmando campañas destacadas y se ha transformado en uno de los futbolistas más cotizados del campeonato chileno.

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Su trayectoria en el país sureño registra pasos sólidos por instituciones como Santiago Wanderers, Puerto Montt, Rangers y Deportes La Serena. Dicha experiencia en diversos planteles le ha permitido consolidarse como una garantía constante frente a las redes rivales.

Las cifras goleadoras de Altamirano en la temporada

Los números de la presente temporada respaldan el interés victoriano, ya que el atacante suma 16 goles totales en todas las competiciones. Además, con 10 dianas en el certamen local, se ubica entre los cinco máximos artilleros de la división de honor.

La gran oportunidad para Alianza Lima radica en la situación contractual del artillero, cuyo vínculo con Huachipato concluye al finalizar este año. Al quedar con el pase en su poder, el costo del traspaso representaría una operación muy favorable para la institución limeña.

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Alianza Lima inicia contactos para concretar el fichaje

Según información revelada por el portal especializado Primera B Chile, los dirigentes íntimos ya realizaron los primeros sondeos formales. El objetivo principal de estos acercamientos es conocer las pretensiones económicas del futbolista para cerrar su incorporación.

De llegar a un acuerdo, Lionel Altamirano desembarcaría en La Victoria para encabezar el ataque blanquiazul en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Así, el club busca asegurar un recambio de garantizado rendimiento ante el inminente adiós de su gran referente.

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