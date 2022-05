Salomón Lerner, integrante del Fondo Blanquiazul, reveló este jueves en una entrevista para RPP Noticias, cuando volvería a jugar Jefferson Farfán con la camiseta íntima. Además, lamentó la dura derrota (8-1) que sufrió el equipo de Carlos Bustos ante River Plate en el cierre del Grupo F de la Conmebol Libertadores 2022.

"Jefferson Farfán podría regresar entre dos a tres semanas como máximo al plantel de Alianza Lima", reveló Lerner en una nota con el programa radial 'Fútbol como Cancha'.

La 'Foquita' se encuentra en pleno proceso de recuperación de su lesión en la rodilla que le ha impedido debutar en la temporada 2022. El atacante victoriano no juega desde el 28 de noviembre del 2021, cuando alzó el trofeo de la Liga 1 en el partido de vuelta de la final nacional ante Sporting Cristal. No obstante, Farfán ya no ha estado asistiendo a la Videna, por lo que su proceso de recuperación ya se encuentra en la fase final para volver a las canchas.

La inactividad de Jefferson Farfán lo marginó de tener la oportunidad de ser parte la lista de convocados para disputar el repechaje intercontinental con la Selección Peruana, que está pactado para el 13 de junio ante Australia o Emiratos Árabes. Por otro lado, si el regreso del referente 'blanquiazul' se da en el tiempo mencionado, podría aportarle mucho al equipo de Carlos Bustos, que aún tiene grandes chances de ganar el Torneo Apertura de la Liga 1.