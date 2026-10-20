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Dónde ver EN VIVO Roma vs. Slovan Bratislava por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Roma y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Stadio Olimpico, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Roma vs. Slovan, Champions League
Roma vs. Slovan, Champions League

Roma recibe a Slovan Bratislava este martes 20 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Olimpico. La Roma llega con la obligación de reaccionar en la Champions League, porque arrancó el torneo sin ganar y el margen de error ya es mínimo. Enfrente tendrá a un Slovan Bratislava que todavía no sumó y que llega golpeado en cada presentación europea.

Para los de Gian Piero Gasperini es una final anticipada: perder los dejaría prácticamente afuera de la pelea por los puestos que dan el pase a la siguiente fase. Para el Slovan, en cambio, se trata de evitar una goleada más y tratar de sumar el primer punto en el grupo.

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La actualidad de ambos equipos

La Roma viene de caer 4-3 como local ante el Real Madrid, un partido que tuvo de todo menos que no haya sido una mala noticia para sus aspiraciones en la tabla. Antes había empatado 1-1 como visitante frente al Fenerbahce, así que todavía no conoce la victoria en esta Champions y está 25° con apenas un punto en dos presentaciones.

El Slovan Bratislava no la pasa mejor: perdió 3-0 de local contra el Stuttgart y antes había sido goleado 6-1 como visitante por el PSG. Sin unidades en el casillero y en el último puesto de los 36 equipos de la fase de grupos, el conjunto eslovaco llega a Roma con la necesidad urgente de cortar la racha negativa.

El historial entre Roma y Slovan Bratislava

El historial entre ambos es corto pero parejo: apenas dos enfrentamientos, con una victoria para el Slovan Bratislava y un empate, sin triunfos romanos todavía. En el cómputo de goles también manda el equipo eslovaco, que convirtió dos tantos contra uno de la Roma en esos dos partidos.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/08/2011Roma vs. Slovan Bratislava1-1UEFA Europa League
18/08/2011Slovan Bratislava vs. Roma1-0UEFA Europa League

Horario del partido

  • Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 11:45 hs
  • Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 11:45 hs
  • Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 14:00 hs
  • Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 14:00 hs
  • PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 14:00 hs
  • Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 14:00 hs
  • Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 14:00 hs
  • Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 14:00 hs
  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Roma y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
  • Roma suma 1 punto en el torneo.
  • Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.
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