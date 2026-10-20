Dónde ver EN VIVO Roma vs. Slovan Bratislava por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Roma recibe a Slovan Bratislava este martes 20 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Olimpico. La Roma llega con la obligación de reaccionar en la Champions League, porque arrancó el torneo sin ganar y el margen de error ya es mínimo. Enfrente tendrá a un Slovan Bratislava que todavía no sumó y que llega golpeado en cada presentación europea.
Para los de Gian Piero Gasperini es una final anticipada: perder los dejaría prácticamente afuera de la pelea por los puestos que dan el pase a la siguiente fase. Para el Slovan, en cambio, se trata de evitar una goleada más y tratar de sumar el primer punto en el grupo.
La actualidad de ambos equipos
La Roma viene de caer 4-3 como local ante el Real Madrid, un partido que tuvo de todo menos que no haya sido una mala noticia para sus aspiraciones en la tabla. Antes había empatado 1-1 como visitante frente al Fenerbahce, así que todavía no conoce la victoria en esta Champions y está 25° con apenas un punto en dos presentaciones.
El Slovan Bratislava no la pasa mejor: perdió 3-0 de local contra el Stuttgart y antes había sido goleado 6-1 como visitante por el PSG. Sin unidades en el casillero y en el último puesto de los 36 equipos de la fase de grupos, el conjunto eslovaco llega a Roma con la necesidad urgente de cortar la racha negativa.
El historial entre Roma y Slovan Bratislava
El historial entre ambos es corto pero parejo: apenas dos enfrentamientos, con una victoria para el Slovan Bratislava y un empate, sin triunfos romanos todavía. En el cómputo de goles también manda el equipo eslovaco, que convirtió dos tantos contra uno de la Roma en esos dos partidos.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/08/2011
|Roma vs. Slovan Bratislava
|1-1
|UEFA Europa League
|18/08/2011
|Slovan Bratislava vs. Roma
|1-0
|UEFA Europa League
Horario del partido
- Perú: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 11:45 hs
- Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 11:45 hs
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Roma y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Roma suma 1 punto en el torneo.
- Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.