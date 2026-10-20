Dónde ver EN VIVO Roma vs. Slovan Bratislava por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Roma y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Stadio Olimpico, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Roma recibe a Slovan Bratislava este martes 20 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Olimpico. La Roma llega con la obligación de reaccionar en la Champions League, porque arrancó el torneo sin ganar y el margen de error ya es mínimo. Enfrente tendrá a un Slovan Bratislava que todavía no sumó y que llega golpeado en cada presentación europea.

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Para los de Gian Piero Gasperini es una final anticipada: perder los dejaría prácticamente afuera de la pelea por los puestos que dan el pase a la siguiente fase. Para el Slovan, en cambio, se trata de evitar una goleada más y tratar de sumar el primer punto en el grupo.

La actualidad de ambos equipos

La Roma viene de caer 4-3 como local ante el Real Madrid, un partido que tuvo de todo menos que no haya sido una mala noticia para sus aspiraciones en la tabla. Antes había empatado 1-1 como visitante frente al Fenerbahce, así que todavía no conoce la victoria en esta Champions y está 25° con apenas un punto en dos presentaciones.

El Slovan Bratislava no la pasa mejor: perdió 3-0 de local contra el Stuttgart y antes había sido goleado 6-1 como visitante por el PSG. Sin unidades en el casillero y en el último puesto de los 36 equipos de la fase de grupos, el conjunto eslovaco llega a Roma con la necesidad urgente de cortar la racha negativa.

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El historial entre Roma y Slovan Bratislava

El historial entre ambos es corto pero parejo: apenas dos enfrentamientos, con una victoria para el Slovan Bratislava y un empate, sin triunfos romanos todavía. En el cómputo de goles también manda el equipo eslovaco, que convirtió dos tantos contra uno de la Roma en esos dos partidos.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/08/2011 Roma vs. Slovan Bratislava 1-1 UEFA Europa League 18/08/2011 Slovan Bratislava vs. Roma 1-0 UEFA Europa League

Horario del partido

Perú: 14:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 11:45 hs

Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 11:45 hs

Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 14:00 hs

PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

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En síntesis