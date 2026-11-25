PSG y Roma se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Parc des Princes, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

PSG recibe a Roma este miércoles 25 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Parc des Princes. El PSG llega como una aplanadora y quiere meter otro golpe para asegurar su lugar entre los mejores de la fase de liga. Enfrente tiene a una Roma que necesita puntos como sea para no quedar afuera de la pelea.

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Con la clasificación a octavos todavía en juego para varios equipos, ganar en casa le permitiría al PSG escaparse en la tabla y jugar con más tranquilidad las fechas que quedan.

La actualidad de ambos equipos

El PSG llega lanzado: viene de golearlo 6-0 a Villarreal de visitante, después de haberle ganado 4-2 a Barcelona y también 4-2 a Manchester City, dos resultados que dicen mucho de su nivel actual. Son segundos con 12 puntos en cuatro partidos, una cosecha que lo mete de lleno en la pelea por los primeros puestos de la fase de liga.

La Roma, en cambio, llega golpeada. Cayó 3-2 ante Manchester United en su visita más reciente y antes había perdido 4-3 con el Real Madrid, aunque en el medio pudo darse el gusto de golear 4-0 al Slovan Bratislava en su cancha. Con apenas 4 puntos en cuatro presentaciones, está 23° y necesita sumar de visitante para no complicarse la clasificación.

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El historial entre PSG y Roma

El antecedente entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, en 2017, y terminaron igualados 1-1. No hay demasiada historia reciente que marque una tendencia, así que lo que pase en el Parc des Princes será casi territorio inexplorado para ambos planteles.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 20/07/2017 Roma vs. PSG 1-1 International Champions Cup

Horario del partido

Perú: 15:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

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En síntesis