Manchester United vs. Roma en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Manchester United recibe a Roma este martes 3 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Con apenas tres puntos sobre nueve, el United llega contra las cuerdas y no puede permitirse otro tropiezo en Old Trafford. La Roma, en cambio, se ilusiona con meterse de lleno en zona de clasificación si saca algo de Manchester.
El partido tiene todo el condimento de una final anticipada para los de casa, que necesitan reencontrarse con el triunfo para no quedar al margen de los puestos que importan en esta Champions League.
La actualidad de ambos equipos
El Manchester United atraviesa un presente incómodo en la competencia. Viene de caer goleado 4-1 ante el Como 1907 y antes había perdido también frente al Atlético de Madrid, resultados que lo dejaron 21° con un triunfo de arranque ante Sabah FK como único consuelo. La floja racha europea contrasta con la expectativa que siempre genera Old Trafford cuando hay Champions de por medio.
La Roma llega con otra energía. Goleó 4-0 de local al Slovan Bratislava en su presentación más reciente, aunque antes había sufrido una caída por 4-3 ante el Real Madrid en un partido de ida y vuelta. Con 4 unidades y el 15° puesto, el equipo italiano sabe que un resultado positivo en Inglaterra lo acomodaría de otra manera en la tabla general.
El historial entre Manchester United y Roma
El historial entre ambos tiene al United como claro dominador: de nueve enfrentamientos ganó seis, la Roma se quedó con dos y hubo un empate. La diferencia de gol también es amplia, 24 a favor de los ingleses contra 11 de los romanos.
Los últimos cruces, todos de la época de la Champions pasada, muestran paridad en los marcadores pero con el United siempre un paso adelante. El más reciente fue en 2021, cuando la Roma ganó 3-2, aunque días antes el United había respondido con un contundente 6-2 en el global de aquella serie.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/05/2021
|Roma vs. Manchester United
|3-2
|UEFA Europa League
|29/04/2021
|Manchester United vs. Roma
|6-2
|UEFA Europa League
|26/07/2014
|Manchester United vs. Roma
|3-2
|International Champions Cup
|09/04/2008
|Manchester United vs. Roma
|1-0
|UEFA Champions League
|01/04/2008
|Roma vs. Manchester United
|0-2
|UEFA Champions League
|12/12/2007
|Roma vs. Manchester United
|1-1
|UEFA Champions League
|02/10/2007
|Manchester United vs. Roma
|1-0
|UEFA Champions League
|10/04/2007
|Manchester United vs. Roma
|7-1
|UEFA Champions League
|04/04/2007
|Roma vs. Manchester United
|2-1
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: Max, Space
- Estados Unidos: Paramount+
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 8
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 12:45 hs
- Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 12:45 hs
- Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Manchester United y Roma se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Manchester United suma 3 puntos en el torneo.
- Roma suma 4 puntos en el torneo.