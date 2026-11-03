Manchester United vs. Roma en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Manchester United y Roma se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Manchester United recibe a Roma este martes 3 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Con apenas tres puntos sobre nueve, el United llega contra las cuerdas y no puede permitirse otro tropiezo en Old Trafford. La Roma, en cambio, se ilusiona con meterse de lleno en zona de clasificación si saca algo de Manchester.

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El partido tiene todo el condimento de una final anticipada para los de casa, que necesitan reencontrarse con el triunfo para no quedar al margen de los puestos que importan en esta Champions League.

La actualidad de ambos equipos

El Manchester United atraviesa un presente incómodo en la competencia. Viene de caer goleado 4-1 ante el Como 1907 y antes había perdido también frente al Atlético de Madrid, resultados que lo dejaron 21° con un triunfo de arranque ante Sabah FK como único consuelo. La floja racha europea contrasta con la expectativa que siempre genera Old Trafford cuando hay Champions de por medio.

La Roma llega con otra energía. Goleó 4-0 de local al Slovan Bratislava en su presentación más reciente, aunque antes había sufrido una caída por 4-3 ante el Real Madrid en un partido de ida y vuelta. Con 4 unidades y el 15° puesto, el equipo italiano sabe que un resultado positivo en Inglaterra lo acomodaría de otra manera en la tabla general.

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El historial entre Manchester United y Roma

El historial entre ambos tiene al United como claro dominador: de nueve enfrentamientos ganó seis, la Roma se quedó con dos y hubo un empate. La diferencia de gol también es amplia, 24 a favor de los ingleses contra 11 de los romanos.

Los últimos cruces, todos de la época de la Champions pasada, muestran paridad en los marcadores pero con el United siempre un paso adelante. El más reciente fue en 2021, cuando la Roma ganó 3-2, aunque días antes el United había respondido con un contundente 6-2 en el global de aquella serie.

Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/05/2021 Roma vs. Manchester United 3-2 UEFA Europa League 29/04/2021 Manchester United vs. Roma 6-2 UEFA Europa League 26/07/2014 Manchester United vs. Roma 3-2 International Champions Cup 09/04/2008 Manchester United vs. Roma 1-0 UEFA Champions League 01/04/2008 Roma vs. Manchester United 0-2 UEFA Champions League 12/12/2007 Roma vs. Manchester United 1-1 UEFA Champions League 02/10/2007 Manchester United vs. Roma 1-0 UEFA Champions League 10/04/2007 Manchester United vs. Roma 7-1 UEFA Champions League 04/04/2007 Roma vs. Manchester United 2-1 UEFA Champions League

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Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 12:45 hs

Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 12:45 hs

Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 15:00 hs

LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 15:00 hs

Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 15:00 hs

Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 15:00 hs

Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 15:00 hs

Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 15:00 hs

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis