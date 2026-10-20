Sabah FK vs. Dortmund: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 3 de la Champions League

Sabah FK recibe a Dortmund este martes 20 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El Dortmund llega golpeado después de perder como visitante y necesita reaccionar rápido si no quiere complicarse en la fase de liga. Sabah FK, por su parte, viene de dar un golpe de autoridad en casa y quiere demostrar que no fue casualidad.
Ambos equipos arrancaron la fase de liga con resultados mixtos y los tres puntos pesan para acomodarse en la tabla general antes de que el calendario se complique.
La actualidad de ambos equipos
Sabah FK llega envalentonado tras vencer 2-0 de local al Slavia Praga, un resultado que le permitió sumar sus primeros puntos después de la dura caída 0-4 como visitante ante Manchester United. El equipo está 22° con 3 unidades en dos presentaciones y sabe que un triunfo ante un rival de jerarquía europea sería un salto enorme en su participación.
El Dortmund, en cambio, llega con la resaca de una derrota incómoda: cayó 0-1 como visitante frente al Bodo Glimt después de haber ganado 3-2 de local ante Villarreal. Con 3 puntos y el puesto 18 en la tabla, el equipo alemán necesita corregir el rumbo si quiere meterse entre los puestos que clasifican directamente a octavos.
Horario del partido
- Perú: 11:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, CBS Sports Golazo
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 11:45 hs
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Sabah FK y Dortmund se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Sabah FK suma 3 puntos en el torneo.
- Dortmund suma 3 puntos en el torneo.