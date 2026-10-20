Sabah FK vs. Dortmund: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 3 de la Champions League

Sabah FK y Dortmund se enfrentan este martes 20 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Sabah FK recibe a Dortmund este martes 20 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El Dortmund llega golpeado después de perder como visitante y necesita reaccionar rápido si no quiere complicarse en la fase de liga. Sabah FK, por su parte, viene de dar un golpe de autoridad en casa y quiere demostrar que no fue casualidad.

Publicidad

Ambos equipos arrancaron la fase de liga con resultados mixtos y los tres puntos pesan para acomodarse en la tabla general antes de que el calendario se complique.

La actualidad de ambos equipos

Sabah FK llega envalentonado tras vencer 2-0 de local al Slavia Praga, un resultado que le permitió sumar sus primeros puntos después de la dura caída 0-4 como visitante ante Manchester United. El equipo está 22° con 3 unidades en dos presentaciones y sabe que un triunfo ante un rival de jerarquía europea sería un salto enorme en su participación.

El Dortmund, en cambio, llega con la resaca de una derrota incómoda: cayó 0-1 como visitante frente al Bodo Glimt después de haber ganado 3-2 de local ante Villarreal. Con 3 puntos y el puesto 18 en la tabla, el equipo alemán necesita corregir el rumbo si quiere meterse entre los puestos que clasifican directamente a octavos.

Publicidad

Horario del partido

Perú: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 11:45 hs

Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 14:00 hs

PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

En síntesis