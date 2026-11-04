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Champions League

Alineaciones de Dortmund y Betis por la Champions League: formaciones probables

Dortmund y Betis se enfrentan este miércoles 4 de noviembre en el Signal Iduna Park por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Dortmund vs. Betis, Champions League
Dortmund vs. Betis, Champions League

Dortmund recibe a Betis este miércoles 4 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Signal Iduna Park. Dortmund viene de ganarle 2-1 a Sabah FK y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Betis viene de ganarle 1-0 a Feyenoord y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Dortmund y Betis

Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Kouakou Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Marcel Sabitzer, Julian Ryerson, Joey Veerman, Felix Nmecha, Fábio Silva, Daniel Svensson, Serhou Guirassy. DT: Niko Kovač.

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Betis (4-3-3): Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Francisco García, Pablo Fornals, Isco, Marc Roca, Antony, Troy Parrott, Abde Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.

La previa de Dortmund y Betis: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 4 de noviembre
  • Hora: 15:00 (hora de Perú)
  • Estadio: Signal Iduna Park
  • Historial: 1 cruces — Dortmund ganó 1, Betis ganó 0 y empataron 0
  • Último antecedente: 01/08/2015: Dortmund 2-0 Betis
  • Próximo partido de Dortmund: vs. Arsenal, martes 24 de noviembre
  • Próximo partido de Betis: vs. Slovan Bratislava, martes 24 de noviembre
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