Dortmund vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 4 de la Champions League

Dortmund y Betis se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Signal Iduna Park, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Dortmund recibe a Betis este miércoles 4 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Signal Iduna Park. El que gane se mete de lleno en la pelea por meterse entre los mejores ocho de la fase de liga. Dortmund necesita un triunfo para cortar la irregularidad que viene mostrando en esta Champions, y enfrente tiene a un Betis que llega con la confianza por las nubes.

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Son dos equipos que vienen de recorridos bien distintos en el torneo y que pueden acomodarse o complicarse bastante según lo que pase esta noche. Un resultado positivo en casa le cambiaría el ánimo a los alemanes antes de que la tabla empiece a apretar.

La actualidad de ambos equipos

El Dortmund llega golpeado en su andar europeo. Ganó el último compromiso ante Sabah FK jugando de visitante, pero antes de eso había caído feo contra el Bodo Glimt y el inicio ante Villarreal, con victoria incluida, ya quedó lejos en el calendario. Hoy marcha 16° con 6 puntos en 3 partidos, una posición que no esperaban y que los obliga a sumar de local si quieren meterse en zona de clasificación directa.

El Betis, en cambio, llega lanzado. Encadenó tres triunfos seguidos en Champions, el último ante el Feyenoord, y antes había dado vuelta un partido complicado frente al Porto. Son nueve puntos sobre nueve posibles y el séptimo puesto que ocupa refleja un equipo que está jugando con una solidez que pocos le pronosticaban al arrancar la fase de liga.

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El historial entre Dortmund y Betis

El antecedente entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, hace más de una década, y ganó Dortmund 2-0 en Alemania. No hay mucho más para sacar de ahí más que una anécdota histórica, porque el contexto actual de ambos equipos es completamente distinto al de aquel cruce.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 01/08/2015 Dortmund vs. Betis 2-0 Club Friendlies

Horario del partido

Perú: 15:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

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En síntesis