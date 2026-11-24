Arsenal recibe a Dortmund este martes 24 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Emirates Stadium.
Arsenal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Dortmund tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Arsenal ganó 2-1 como visitante ante Slavia Praga en la fecha anterior. Arsenal está 3° en la tabla con 10 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Bayern.
En su último compromiso, Dortmund ganó 2-1 como local ante Betis. El conjunto marcha 12° con 9 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Sabah FK.
El historial entre Arsenal y Dortmund
Arsenal y Dortmund se enfrentaron 9 veces en los últimos años: 5 triunfos de Arsenal, 3 de Dortmund y 1 empate.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/08/2026
|Arsenal vs. Dortmund
|2-3
|Emirates Cup
|26/11/2014
|Arsenal vs. Dortmund
|2-0
|UEFA Champions League
|16/09/2014
|Dortmund vs. Arsenal
|2-0
|UEFA Champions League
|06/11/2013
|Dortmund vs. Arsenal
|0-1
|UEFA Champions League
|22/10/2013
|Arsenal vs. Dortmund
|1-2
|UEFA Champions League
|23/11/2011
|Arsenal vs. Dortmund
|2-1
|UEFA Champions League
|13/09/2011
|Dortmund vs. Arsenal
|1-1
|UEFA Champions League
|30/10/2002
|Dortmund vs. Arsenal
|2-1
|UEFA Champions League
|17/09/2002
|Arsenal vs. Dortmund
|2-0
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, SiriusXM FC
- Costa Rica: Disney+ Premium, ESPN 5
- Guatemala: Disney+ Premium, ESPN 5
- Panamá: Disney+ Premium, ESPN 5, Rush Sports 2
- El Salvador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Honduras: Disney+ Premium, ESPN 5
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 12:45 hs
- Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 12:45 hs
- Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Feyenoord vs. Porto — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Arsenal y Dortmund se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Arsenal suma 10 puntos en el torneo.
- Dortmund suma 9 puntos en el torneo.