Alineaciones de Ferencvaros y Torreense por la Europa League: formaciones probables

Ferencvaros recibe a Torreense este jueves 22 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Ferencvaros viene de ganarle 2-1 a Viktoria y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Torreense viene de caer 1-2 ante Sunderland y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Ferencvaros y Torreense
Ferencvaros (4-3-3): Dániel István Radnóti, Attila Osváth, Mariano Gómez, Toon Raemaekers, Carlos Eduardo Lopes Cruz, Kristoffer Zachariassen, Ádám Nagy, Márius Corbu, Veljko Birmančević, Krisztián Lisztes, Yusuf Bamidele. DT: Balázs Borbély.
Torreense (4-2-3-1): Lucas Paes, Jonathan Mutombo, Mohamed Ali Diadie, Volnei, Javi Vázquez, Amine Oudrhiri, João Marques, Alejandro Alfaro, Manuel Pozo, Abdul Malik Abubakari, Karem Zoabi. DT: Luís Tralhão.
La previa de Ferencvaros y Torreense: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 11:45 (hora de Perú)
- Próximo partido de Ferencvaros: vs. Milan, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de Torreense: vs. Ararat, jueves 5 de noviembre