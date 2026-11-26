Torreense y Celtic se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Torreense recibe a Celtic este jueves 26 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa.

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Celtic llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Torreense tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Torreense viene de ganar 3-2 como local ante Ararat. El equipo ocupa el puesto 19 con 6 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante Ferencvaros.

Celtic ganó 3-2 como local ante Beşiktaş en la fecha anterior. Celtic está 32° en la tabla con 3 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Celta.

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Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 6

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis